Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Аслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой и работает над его освобождением с МИД Великобритании и украинскими властями.
«Администрация демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем», — заявили в ведомстве, отметив, что главным риском является эскалация конфликта, в случае если Вооруженные силы Украины будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории России.
Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена продолжить консультации с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность, заявил телеканалу NHK представитель японского МИД.
Как рассказали в пресс-службе банка, кредит можно оформить на любые цели – крупные покупки, ремонт, обучение, либо приобрести недвижимость под залог имеющейся квартиры, при этом первоначальный взнос не требуется.
Россия понесет издержки от западных санкций, однако они "меркнут" на фоне того, что ожидает весь остальной мир, заявил в интервью Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.