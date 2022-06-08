Будьте в Плюсе

Хакер RaHDIt заявил о разногласиях между офисом Зеленского и военными

Между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием ВСУ начали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий.
Известия
В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных сайтов киевских властей.
РИА Новости
Как отметил участник RaHDIt, у украинских военных и офиса Зеленского разные точки зрения на «проведение операции в районе Северодонецка и Лисичанска».
Известия
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
Известия

Подробнее о событии

Хакер RaHDIt заявил о разногласиях между офисом Зеленского и военными
Известия23:45
Хакер RaHDIt: между офисом Зеленского и украинскими военными возникли разногласия
РИА Новости20:18
Самое цитируемое
Хакер RaHDIt заявил, что между офисом Зеленского и военными Украины возникли разногласия
Lenta.ru20:33
Хакер RaHDIt: Между офисом Зеленского и ВСУ возникли разногласия
Life.ru21:21
В Офисе Зеленского возникли разногласия с ВСУ из-за спецоперации
URA.Ru20:58
Хакер RaHDIt сообщил о разногласиях между офисом Зеленского и военными
РЕН ТВ20:55
Хакер RaHDIt заявил о разногласиях между офисом Зеленского и командованием ВСУ
Комсомольская правда21:35

Интересное

Посол России в США Антонов заявил, что получил письмо с призывом осудить действия Путина

Посол в США Анатолий Антонов сообщил в эфире Первого канала, что получил письмо с предложением осудить действия президента России.
РИА Новости23:53

Семья сдавшегося в плен в ДНР британского наемника Аслина надеется на его возвращение

Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британского наемника Эйдена Аслина, воевавшего на стороне украинских боевиков в Донбассе, надеется на его возвращение домой и работает над его освобождением с МИД Великобритании и украинскими властями.
РИА Новости22:02

Посольство РФ обвинило США в безответственности из-за передачи Киеву артиллерийских систем

«Администрация демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем», — заявили в ведомстве, отметив, что главным риском является эскалация конфликта, в случае если Вооруженные силы Украины будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории России.
Lenta.ru20:40

Посол Украины сообщил о желании Киева приобрести у Израиля систему ПВО «Железный купол»

Украина заинтересована в поставках из Израиля системы ПВО «Железный купол», сообщил украинский посол в еврейском государстве Евгений Корнийчук.
Коммерсантъ21:11

Франция подписала разработанные США «Соглашения Артемиды» по космосу

Франция подписала разработанные США "Соглашения Артемиды" и присоединилась к международной программе освоения Луны, сообщил госдепартамент США.
РИА Новости22:46

МИД Японии продолжит консультации с Россией по соглашению о промысле морских ресурсов

Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов намерена продолжить консультации с Москвой, чтобы дать возможность своим рыбакам продолжить деятельность, заявил телеканалу NHK представитель японского МИД.
РИА Новости20:48

Газпромбанк начал выдавать кредиты под залог квартиры

Как рассказали в пресс-службе банка, кредит можно оформить на любые цели – крупные покупки, ремонт, обучение, либо приобрести недвижимость под залог имеющейся квартиры, при этом первоначальный взнос не требуется.
ЛюдиИпотеки.рфвчера в 07:49

Представитель Мосбиржи Скабелин назвал нехватку рублей на Западе причиной разницы курса

Эксперт назвал причиной разницы курса рубля его нехватку на Западе.
Lenta.ru21:09

Профессор Ханке заявил, что США и ЕС понесут ошеломляющие потери от антироссийских санкций

Россия понесет издержки от западных санкций, однако они "меркнут" на фоне того, что ожидает весь остальной мир, заявил в интервью Asia Times профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке.
РИА Новости20:47