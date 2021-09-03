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Хакерский трафик забивает сети российских банков

На российские банки была произведена масштабная DDoS-атака, которая временно сделала недоступной часть сервисов.
Фонтанка.Ру
Вечером четверга, 2 сентября, была проведена новая мощная DDoS-атака на российские финансовые институты, сообщает «Коммерсантъ».
Forbes
Другой источник издания сказал, что основной проблемой в результате атаки стал сбой у провайдера Orange Business Services, через которого идет значительная часть трафика крупных банков по картам.
Forbes
В Orange Business Services заявили, что центр мониторинга киберугроз компании с 9 августа круглосуточно фиксирует атаки на клиентов из сферы финансов.
Дождь

С чего всё началось

Хакерский трафик забивает сети российских банков
Хакерский трафик забивает сети российских банков Новая масштабная DDoS-атака, проведенная поздно вечером в минувший четверг, привела к сбою у ряда крупнейших банков и на некоторое время сделала недоступными часть их сервисов.
Коммерсантъ17:55

Подробнее о событии

Новая DDoS-атака привела к сбою в крупнейших российских банках
Говорит Москва05:05
«Коммерсантъ»: Российские банки подверглись масштабной атаке хакеров
Фонтанка.Ру07:17
Российские банки подверглись масштабной атаке в интернете
Эхо Москвы05:31
Крупнейшие банки подверглись масштабной DDoS-атаке
Smotrim.ru08:14
«Коммерсантъ» сообщил о новой масштабной кибератаке на российские банки
Forbes04:03
«Коммерсант» сообщил о масштабной кибератаке на российские банки
Дождь04:30
Хакерский трафик забивает сети российских банков
Коммерсантъ17:55

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