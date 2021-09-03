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Хакерский трафик забивает сети российских банков

Как стало известно “Ъ”, вечером в четверг 2 сентября была проведена новая мощная DDoS-атака на российские финансовые институты.
Коммерсантъ
По словам одного из собеседников “Ъ” на финансовом рынке, в результате последней атаки на некоторое время у ряда крупных банков возникли проблемы с проведением платежей и обслуживанием карт.
Коммерсантъ
Другой источник издания сказал, что основной проблемой в результате атаки стал сбой у провайдера Orange Business Services, через которого идет значительная часть трафика крупных банков по картам.
Forbes
В Orange Business Services заявили, что центр мониторинга киберугроз компании с 9 августа круглосуточно фиксирует атаки на клиентов из сферы финансов.
Дождь

С чего всё началось

Хакерский трафик забивает сети российских банков
Хакерский трафик забивает сети российских банков Новая масштабная DDoS-атака, проведенная поздно вечером в минувший четверг, привела к сбою у ряда крупнейших банков и на некоторое время сделала недоступными часть их сервисов.
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