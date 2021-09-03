Хакерский трафик забивает сети российских банков Новая масштабная DDoS-атака, проведенная поздно вечером в минувший четверг, привела к сбою у ряда крупнейших банков и на некоторое время сделала недоступными часть их сервисов.
Изображение: Apple Unsider В электронном письме, которое Apple отправила некоторым представителям СМИ сказано, что компания прислушалась к реакции общественности и решила отложить запуск системы сканирования пользовательских фото.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для модернизации и технологического развития экономики страны.