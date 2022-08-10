РИА НовостиХакеры Killnet объявили о взломе сайта Lockheed Martin, производящей РСЗО HIMARSРоссийская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит системы залпового огня HIMARS.РИА НовостиО взломе сайта и нескольких систем компании KillMilk сообщил в своем Telegram-канале.Lenta.ruВ частности, перестали работать система авторизации для сотрудников Lockheed Martin, а также некоторые сервисы NASA.Lenta.ruХакеры Killnet объявили войну Lockheed Martin 1 августа 2022 года, пообещав корпорации "хакерские атаки нового уровня".Газета.RuЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВВоенное обозрениеРЕН ТВИзвестияRuposters.ruПятый каналDaily StormГазета.RuYakutsk.ruPravda.RuТК ЗвездаREGNUMТелеканал 360°Аргументы и ФактыНовые ИзвестияСиловой блокФАННародные новостиПервое Студенческое агентствоSolenka.infoНовый ДеньРБКLive24Вечерняя МоскваThe Moscow PostПодробнее о событииХакеры Killnet объявили о взломе сайта производителя РСЗО HIMARSКомсомольская правда05:03Хакеры Killnet объявили о взломе сайта Lockheed Martin, производящей РСЗО HIMARSРИА Новости05:28Хакеры Killnet устроили кибератаку на сайт производителя вооружений Lockheed MartinRT на русском05:08Сайт производителя HIMARS подвергся хакерской атакеКоммерсантъ05:40Хакеры Killnet заявили о взломе сайта производящей РСЗО HIMARS компании Lockheed MartinLenta.ru04:52Пророссийские хакеры Killnet «положили» сайт американской военной компании Lockheed MartinГазета.Ru04:23Хакеры Killnet нанесли первый удар по Lockheed Martin, производителю HIMARSPravda.Ru04:13Показать ещёОценить2,9KПоделиться