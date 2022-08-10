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Хакеры Killnet объявили о взломе сайта Lockheed Martin, производящей РСЗО HIMARS

Российская хакерская группировка Killnet объявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая, в частности, производит системы залпового огня HIMARS.
РИА Новости
О взломе сайта и нескольких систем компании KillMilk сообщил в своем Telegram-канале
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Lenta.ru
В частности, перестали работать система авторизации для сотрудников Lockheed Martin, а также некоторые сервисы NASA.
Lenta.ru
Хакеры Killnet объявили войну Lockheed Martin 1 августа 2022 года, пообещав корпорации "хакерские атаки нового уровня".
Газета.Ru

Подробнее о событии

Хакеры Killnet объявили о взломе сайта производителя РСЗО HIMARS
Комсомольская правда05:03
Хакеры Killnet объявили о взломе сайта Lockheed Martin, производящей РСЗО HIMARS
РИА Новости05:28
Хакеры Killnet устроили кибератаку на сайт производителя вооружений Lockheed Martin
RT на русском05:08
Сайт производителя HIMARS подвергся хакерской атаке
Коммерсантъ05:40
Хакеры Killnet заявили о взломе сайта производящей РСЗО HIMARS компании Lockheed Martin
Lenta.ru04:52
Пророссийские хакеры Killnet «положили» сайт американской военной компании Lockheed Martin
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Хакеры Killnet нанесли первый удар по Lockheed Martin, производителю HIMARS
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