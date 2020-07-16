Общество
ВедомостиХакеры получили доступ к аккаунтам Безоса, Маска и Байдена в Twitter
Мошеннические сообщения рассылались с аккаунтов компаний Apple, Uber и сервиса для переводов денег Cash App. Записи с предложениями бесплатной криптовалюты были удалены к моменту публикации, при этом с аккаунта Маска они рассылались несколько раз.
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Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
Политика
США ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний
Минфин Соединенных штатов ввел санкции против физлиц и юрлиц, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Компания 15:26
Спорт
За сутки семье умершего футболиста Самохвалова собрали 10 млн рублей
Спорт день за днем 16:49
Происшествия
Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова
BFM.ru вчера в 08:12
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС 13 июля в 12:28
Авто
Производитель электромобилей Fisker планирует выйти на биржу
Век 13 июля в 05:35
Космос
Рогозин назвал условие для дальних космических экспедиций
ИА Красная Весна 17:56
Кино
Дженнифер Грей готовит возможный сиквел культовой мелодрамы
Американская актриса Дженнифер Грей, известная по роли Фрэнсис Хаусман (Бэби) в культовой музыкальной мелодраме 1987 года «Грязные танцы», займётся производством нового фильма о танцах для компании Lionsgate.
RT на русском 09:30
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
Недвижимость
В России спрос на покупку загородной недвижимости вырос на 77%
После снятия большинства ограничений из-за коронавируса в начале июля в России на 77% вырос спрос на приобретение загородной недвижимости по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Известия 06:18
Политика
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели
Марк Мидоус, являющийся главой аппарата Белого дома, рассказал о сроках применения мер ограничения для некоторых китайских приложений для смартфонов.
CT news 20:36
Спорт
Томас Бах — об Олимпиаде-1980 в Москве: «Нужно извлечь урок из этого примера. Бойкоты в спорте не дают ничего, кроме боли для спортсменов»
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах спустя 40 лет после летней Олимпиады в Москве оценил решение ФРГ и других стран бойкотировать Игры в СССР.
Матч ТВ 13:37
Происшествия
На Камчатке возбудили дело на начальника лесничества из-за служебного подлога
Начальник лесничества самого крупного муниципального района Камчатки - Елизовского - стал фигурантом уголовного дела по факту служебного подлога и превышения служебных полномочий, сообщается в четверг на сайте Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
ТАСС 20:31
Технологии
Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday.
3DNews 05:19
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru 10:09
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
Армия и оружие
Истребители РФ поднялись на перехват самолетов США над Черным морем
Российские истребители были подняты для перехвата американских самолетов P-8A Poseidon ВМС США, RС-135 ВВС США, а также беспилотника MQ-9А над Черным морем.
РЕН ТВ вчера в 09:23
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 13:36
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 16:39
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Общество
Росприроднадзор намерен взыскать $2 млрд с «Норникеля» в суде
Специалисты Росприроднадзора намерены в суде доказать правомерность и справедливость методов, примененных при оценке ущерба после экологической катастрофы на ТЭЦ-3 под Норильском для компании «Норникель».
Mockva.ru 19:50
Общество
Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой
Затопление корабля ВМС США, который два дня горит в порту Сан-Диего, грозит крупнейшей экологической катастрофой, 15 июля сообщает Die Welt.
ИА Красная Весна 16:27
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 начал получать прошивку с MIUI 12 на базе Android 11
Сегодня компания начала распространять среди пользователей этих устройств в Китае прошивку на базе Android 11 Beta с оболочкой MIUI 12. gizmochina.com Это довольно неожиданно, поскольку никаких предпосылок к тому, что компания добавит в тестовую прошивку свою фирменную оболочку, не было.
3DNews вчера в 15:07
Наука
Белизну и пушистость ос-немок не смогли объяснить камуфляжем
Ученые опровергли представление о том, что белый окрас пушистых ос-немок позволяет им мимикрировать под плоды креозотового куста и прятаться от хищников.
N+1 08:55
Футбол
Семак ответил на слова Федуна о судействе
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, который обвинил российский судейский корпус в чрезмерной необъективности в адрес его команды и лояльности по отношению к действующим чемпионам России.
RT на русском 17:40
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Общество
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53
Футбол
Футболисты «Спартака» разгромили «Ахмат» в матче чемпионата России
Говорит Москва 13:27