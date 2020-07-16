Мошеннические сообщения рассылались с аккаунтов компаний Apple, Uber и сервиса для переводов денег Cash App. Записи с предложениями бесплатной криптовалюты были удалены к моменту публикации, при этом с аккаунта Маска они рассылались несколько раз.

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