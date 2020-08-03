Общество
КоммерсантъХакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс.
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с чего всё началось
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс. В ней содержатся VIN-коды и номера паспортов транспортного средства (ПТС), а также имена и телефоны владельцев автомобилей.Коммерсантъвчера в 17:57
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Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
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Общество
Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 02:28
Спорт
Как улетал Мишка - 40 лет назад в Москве завершились XXII Олимпийские игры
ИА "Реалист" вчера в 08:20
Энергетика
«Газпром» оценил стоимость поставок газа в Белоруссию в 2020 году
"Определить, что исходя из рыночной стоимости расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Белоруссию должна ориентировочно составить $2,69 млрд", - говорится в сообщении газового холдинга.
Газета.Ru 03:28
Происшествия
Задержан сбивший под Воронежем двух подростков на мопеде водитель
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал со стороны села Елань-Колено и допустил столкновение с мопедом, которым управлял 13-летний подросток.
Известия 01:52
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, пожаловался на изоляцию и отсутствие информации в столичном СИЗО «Лефортово».
РБК вчера в 15:15
Наука
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Ученые Института химии Коми научного центра УрО РАН приступили к созданию новых веществ, обладающих противовирусной активностью, в том числе направленных против вирусов и коронавирусов.
ТАСС Наука 01:08
Экономика
Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России снижен до 15%
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.
RT на русском 03:42
Политика
Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами
Президент США Дональд Трамп назвал публикации «заказными» и отметил, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу не сообщали об атаках на американцев в Афганистане по заказу Москвы.
РБК вчера в 23:42
Политика
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией
В Белоруссии около границы с Россией очевидцы засняли колонну белорусской бронетехники. Кадры публикует «Новая газета».
Lenta.ru вчера в 14:38
Авто
Toyota запустила продажи своего нового Toyota Highlander в РФ
Компания Toyota начала в России продажи 7-местного кроссовера Toyota Highlander четвертого поколения.
Тарантас Ньюс 01:04
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа
Израильские истребители поразили военные цели движения ХАМАС в секторе Газа.
Российская газета вчера в 19:20
Армия и оружие
Европейские производители оружия откажутся от американских технологий
Европейские компании выразили беспокойство в связи с тем, что США могут контролировать продукцию, в которой применяются американские технологии, и пытаться ограничивать её экспорт.
Ferra вчера в 13:55
Общество
Глава Минпромторга заявил о планах развития сетей 6G в России
В России есть планы развития сетей связи шестого поколения (6G), но пока они находятся на начальном этапе, речь идет лишь о научно-исследовательских работах (НИР).
РБК 02:16
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек
Норильск, Красноярский край, 3 августа 2020, 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.
REGNUM 02:45
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист», отыгравшись с 1:4
«Салават Юлаев» в контрольной игре обыграл «Автомобилист». Матч завершился со счетом 6:4 в пользу уфимцев.
ProstoProSport вчера в 09:51
Общество
В Крыму выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Всего в Республике Крым зарегистрировано 1305 случаев коронавируса.
Вести.Севастополь 03:00
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объяснил, почему принял решение возглавить российский клуб, передает Fussball24.de.
Газета.Ru 02:15
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Происшествия
Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине
В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
Известия 00:23
Единоборства
Исмаилов эмоционально поддержал Емельяненко после поражения
Российский боец смешанных боевых искусств Магомед Исмаилов в своем Instagram-аккаунте выразил слова поддержки соотечественнику Александру Емельяненко, которого ранее победил в поединке.
РИА Новости вчера в 09:22
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Общество
В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.
Коммерсантъ 03:10
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
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Пелагея порадовала новым имиджем после тяжелого развода с Телегиным
Преобразившуюся звезду не узнали даже поклонники, отметив, что после развода с Иваном Телегиным она выглядит сногсшибательно.
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