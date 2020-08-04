Мошенники пытаются монетизировать утекшие в интернет данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции, проходившего с 25 июня по 1 июля, обнаружил "Ъ".

с чего всё началось

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ". В интернете можно найти базу объемом 1,1 млн записей, стоимость каждой составляет $1,5. Среди утекшей информации значатся номера и серии паспортов россиян.

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

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