Общество

Газета.RuГазета.RuХакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ". В интернете можно найти базу объемом 1,1 млн записей, стоимость каждой составляет $1,5. Среди утекшей информации значатся номера и серии паспортов россиян.
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с чего всё началось

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку

Мошенники пытаются монетизировать утекшие в интернет данные участников электронного голосования по поправкам к Конституции, проходившего с 25 июня по 1 июля, обнаружил "Ъ".
Коммерсантъвчера в 18:13

Подробнее о событии

Украденные данные участников электронного голосования выставили на продажу в интернете

Эхо Москвы01:02

В даркнете появилась база данных голосовавших по поправкам в Конституцию. Купить информацию предлагают оптом и в розницу

Фонтанка.Ру01:08

В Сеть утекла база данных проголосовавших по поправкам в Конституцию

Московский Комсомолец01:06

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Газета.Ru02:38

В даркнет утекла база данных проголосовавших по поправкам в Конституцию

РБКвчера в 23:22

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

URA.Ruвчера в 18:55

Личная информация избирателей поступила к хакерам в обработку

Коммерсантъвчера в 18:13
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Единоборства

Глава UFC высказался о перспективах Конора МакГрегора

FightTime.ru 02:25
Общество

Роспечать предложила искать фейки с помощью искусственного интеллекта

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предложило создать сервис для проверки достоверности информации с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Коммерсантъ 01:26
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Происшествия

Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге обжалует её арест

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга — рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) — в Санкт-Петербурге, обжалует решение о её аресте.
RT на русском вчера в 16:30
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Происшествия

В Удмуртии 11-летний мальчик погиб под спиленным деревом

Как считает следствие, 68-летний дед, не проверив, где находится внук, начал бензопилой пилить дерево, и ствол упал на ребенка.
Интерфакс 01:56
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Общество

РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности

Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
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Единоборства

Макгрегор высмеял Хабиба за слова о бое с Гэтжи и удалил комментарий

Газета.Ru 02:14
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Общество

Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 02:48
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Экономика

Совет директоров «Аэрофлота» в среду обсудит допэмиссию

"Аэрофлот" сообщил, что совет директоров авиакомпании в среду обсудит увеличение уставного капитала путем допэмиссии акций.
Интерфакс 02:06
Здоровье

Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств

Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн вчера в 09:37
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Общество

Дегтярев назначит зампредом правительства Никонова из депздрава Москвы

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначит начальника управления делами и координации деятельности департамента здравоохранения Москвы Евгения Никонова зампредом регионального правительства по социальным вопросам.
Коммерсантъ 00:50
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Экономика

Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость

Коммерсантъ вчера в 18:13
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
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Здоровье

Главврач Шербакульской ЦРБ умер от пневмонии

БК55 00:23
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Политика

Сербы мечтают вернуть Боснию, но не хотят терять работу в Германии

Клинтон решил предоставить союзнику – объединённой Германии – зону влияния.
Наша версия вчера в 01:00
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются

RT на русском 01:17
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
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Хоккей

«Каролина» победила «Рейнджерс» благодаря трём шайбам Свечникова

RT на русском вчера в 14:45
Общество

В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 на детях

Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
РИА Новости 02:04
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Наука

Ученые обнаружили останки совы возрастом 55 млн лет

Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Vertebrate Palaeontology, американские палеонтологи из штата Вайоминг описали новый вид большой совы, которая 55 миллионов лет охотилась как ястреб.
RuNews24.ru вчера в 11:00
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Общество

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия вчера в 22:17
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Общество

Возвращение россиян с курортов может спровоцировать вспышки COVID-19

Несоблюдение мер профилактики — в первую очередь на российских курортах — может привести к повышению заболеваемости COVID-19 в сентябре.
Известия вчера в 19:53
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Экономика

Саратовская область рефинансирует кредиты на 15 млрд рублей

Саратовская область берет в долг почти 15 млрд руб. Госагентство по централизации закупок разместило извещения регионального министерства финансов о проведении электронных аукционов на оказание финансовых услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии на 14,963 млрд со сроком пользования от одного до трех лет и ставкой 5,25% годовых.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:59
Игры

Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation

Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
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Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

RT на русском вчера в 01:39
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Политика

Стало известно о подготовке срочной мобилизации в Белоруссии

Источники проекта WarGonzo в белорусских силовых структурах не уточняют, проводится ли подготовка к срочной мобилизации исключительно в приграничных с Россией областях или на территории всей республики.
Lenta.ru 02:17
Политика

Первый премьер Украины присоединился к переговорам ТКГ по Донбассу

О своем согласии присоединиться к ТКГ сообщил 87-летний Витольд Фокин, который был первым премьер-министром независимой Украины, возглавляя правительство в период с 1990 по 1992 год.
Евразия Daily 00:56
Шоу-бизнес

Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»

Anews вчера в 18:17
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Общество

Названы российские регионы с повышенными дозами облучения радоном

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, повышенные средние дозы облучения населения природными источниками радона характерны для Тувы, Ставропольского и Забайкальского краёв, Еврейской автономной области и Иркутской области.
RT на русском 02:44
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Технологии

Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука

Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
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Общество

Детей российских чиновников уличили в поступлении в вузы без конкурса

Разработанный министерством образования и науки РФ приказ о порядке приёма студентов в российские вузы содержит лазейку, которой пользуются десятки российских чиновников, чтобы бесплатно устроить своих детей на обучение в престижные университеты без конкурса.
Octagon.Media вчера в 15:00
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