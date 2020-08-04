Общество
Газета.RuХакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ". В интернете можно найти базу объемом 1,1 млн записей, стоимость каждой составляет $1,5. Среди утекшей информации значатся номера и серии паспортов россиян.
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Футбол
Форвард «Зенита» Малком хочет покинуть Россию
Нападающий петербургского "Зенита" Малком хочет покинуть чемпионат России, сообщает Estadio Deportivo.
Газета.Ru 03:15
Футбол
«МЮ» показал домашний комплект формы на следующий сезон
ProstoProSport 04:19
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Тулузы»
Московский «Спартак» интересуется полузащитником «Тулузы» Ибрахима Сангаре, сообщает «Спорт-Экспресс».
Bookmaker-ratings.ru 03:58
Футбол
Роналду после матча с «Локомотивом» в ЛЧ выражал желание перейти в ПСЖ
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду изъявлял желание перебраться в "Пари Сен-Жермен", сообщает France Football.По информации источника, португальский форвард подверг критике игру "Юве" в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1), который состоялся 22 октября.
Soccer.ru 02:50
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем вчера в 05:39
Футбол
«Челси» в летнее трансферное окно могут покинуть до 10 игроков
В летнее трансферное окно из «Челси» могут уйти до 10 игроков, сообщает The Times.
Чемпионат вчера в 12:44
Общество
В резервные дни еще 2 томских выпускника получили 100 баллов за ЕГЭ
Еще два выпускника получили 100 баллов за ЕГЭ в резервные дни июля.
vtomske.ru вчера в 08:00
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне
Россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о поединке с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября.
Российская газета 04:21
Футбол
Юран хотел пятикратного повышения зарплаты в «Химках»
Стало известно, какую зарплату хотел бывший наставник «Химок» Сергей Юран получать в клубе.
ProstoProSport 02 августа в 08:00
Футбол
ЦСКА получит более 1 млрд рублей от нового генерального спонсора
Московский ЦСКА получит более 1 млрд руб. по контракту с новым генеральным спонсором "ИКС Холдинг", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:53
Футбол
Левандовски назвал Клоппа своим любимым тренером
Ранее ГЛАС сообщал о том, что шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Вашингтон».
ГЛАС.RU 04:16
Футбол
Дзюба выложил фото Мелании Трамп и редактора журнала Vogue: «Все, что нужно знать о хейтерах»
31-летний форвард опубликовал фото Линн Егер, редактора журнала Vogue, которая постоянно критикует внешний вид Мелании Трамп, и фото самой жены президента США Дональда Трампа.
Sports.ru 02:29
Технологии
Блогер показал, как выглядит Чернобыльская зона отчуждения в Microsoft Flight Simulator
3DNews 04:07
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru вчера в 21:17
Футбол
Андрей Лунев и Далер Кузяев не сыграют в матче за Суперкубок России
Bookmaker-ratings.ru 03:06
Здоровье
Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий
Минздрав РФ призывает пожилых россиян отказаться в текущем году от путешествий из-за риска заразиться коронавирусом.
Polack-news.ru вчера в 15:02
Футбол
Рыжиков и Карапетян стали игроками «Тамбова»
Первым новичком коллектива стал 39-летний голкипер Сергей Рыжиков, который в прошлом сезоне выступал за самарские «Крылья Советов».
Евро-футбол.ру вчера в 05:44
Футбол
В «Рубин» может перейти полузащитник «Кайрата» Тунгышбаев
Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев близок к переходу в «Рубин», сообщает Vesti.kz.
Sport24.ru вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Авто
Jaguar I-Pace превысил паспортный запас хода в реальных условиях
Итоги поездки на центральном дисплее: в среднем паркетник расходовал 15,9 кВт•ч/100 км. Общее время путешествия (включая остановки) составило 9,5 ч. После поездки остаток заряда составил 5%, и борткомпьютер обещал ещё 18 км хода.
Драйв 03:08
Наука
С новым методом 3D-печати предметы получаются более крепкими
Ученые создали более прочные детали для самолетов и автомобилей, а также медицинские приборы с помощью нового метода 3D-печати.
Anonsens 02 августа в 17:14
Здоровье
Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
На 3 августа в Ростовской области у 13 335 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 317 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:36
Происшествия
По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы
Lenta.ru 02 августа в 03:29
Футбол
«Шахтер» продлил контракт с полузащитником Антонио
Полузащитник Маркос Антонио подписал новый контракт с донецким "Шахтером", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 03:28
Происшествия
В Свердловской области зафиксировали 182 случая коронавируса за сутки
В Свердловской области официально подтвердили еще 182 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Политсовет 03:41
Футбол
Новиков назвал позиции, которые в «Динамо» нуждаются в усилении
Новиков заявил, что до начала чемпионата нужно усилить центр команды.
CT news 03:31
Футбол
Тейлор рассудит «Интер» и «Хетафе» в Лиге Европы
Встречу «Интер» — «Хетафе» обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.
Матч ТВ вчера в 11:06
Технологии
Пользователи Windows 10 смогут досрочно активировать новое меню «Пуск»
Пользователи, у которых установлено майское обновление Windows 20 May 2020 Update (номер 2004) могут запустить новое меню «Пуск» благодаря недавнему апдейту и небольшому трюку с реестром.
Live24 01:36
Политика
В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны
RT на русском 04:01