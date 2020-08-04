Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ". В интернете можно найти базу объемом 1,1 млн записей, стоимость каждой составляет $1,5. Среди утекшей информации значатся номера и серии паспортов россиян.

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Футбол Форвард «Зенита» Малком хочет покинуть Россию Нападающий петербургского "Зенита" Малком хочет покинуть чемпионат России, сообщает Estadio Deportivo.

Футбол Роналду после матча с «Локомотивом» в ЛЧ выражал желание перейти в ПСЖ Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду изъявлял желание перебраться в "Пари Сен-Жермен", сообщает France Football.По информации источника, португальский форвард подверг критике игру "Юве" в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:1), который состоялся 22 октября.

Футбол «Челси» в летнее трансферное окно могут покинуть до 10 игроков В летнее трансферное окно из «Челси» могут уйти до 10 игроков, сообщает The Times.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов пообещал «утопить» Гэтжи в октагоне Россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился своим мнением о поединке с американцем Джастином Гэтжи, который состоится 24 октября. 1

Футбол Юран хотел пятикратного повышения зарплаты в «Химках» Стало известно, какую зарплату хотел бывший наставник «Химок» Сергей Юран получать в клубе.

Футбол Левандовски назвал Клоппа своим любимым тренером Ранее ГЛАС сообщал о том, что шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Вашингтон».

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Авто Jaguar I-Pace превысил паспортный запас хода в реальных условиях Итоги поездки на центральном дисплее: в среднем паркетник расходовал 15,9 кВт•ч/100 км. Общее время путешествия (включая остановки) составило 9,5 ч. После поездки остаток заряда составил 5%, и борткомпьютер обещал ещё 18 км хода.

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Футбол «Шахтер» продлил контракт с полузащитником Антонио Полузащитник Маркос Антонио подписал новый контракт с донецким "Шахтером", сообщается на сайте футбольного клуба.