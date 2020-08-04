Общество

Газета.RuГазета.RuХакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ". В интернете можно найти базу объемом 1,1 млн записей, стоимость каждой составляет $1,5. Среди утекшей информации значатся номера и серии паспортов россиян.
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Попавшие в даркнет данные избирателей недействительны, заявили в штабе

РИА Новости04:23

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

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Мошенники пытаются монетизировать утекшие в интернет данные участников электронного голосования по поправкам

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База данных голосовавших по поправкам к Конституции продается в даркнете

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В Сеть утекла база данных проголосовавших по поправкам в Конституцию

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В даркнет утекла база данных проголосовавших по поправкам в Конституцию

РБКвчера в 23:22

База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу

Интерфакс03:20
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«Челси» в летнее трансферное окно могут покинуть до 10 игроков

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Стало известно, какую зарплату хотел бывший наставник «Химок» Сергей Юран получать в клубе.
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Московский ЦСКА получит более 1 млрд руб. по контракту с новым генеральным спонсором "ИКС Холдинг", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:53
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Ранее ГЛАС сообщал о том, что шайба Кучерова помогла «Тампе» победить «Вашингтон».
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«Тампа» обыграла «Вашингтон», Кучеров стал автором победного буллита

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Дзюба выложил фото Мелании Трамп и редактора журнала Vogue: «Все, что нужно знать о хейтерах»

31-летний форвард опубликовал фото Линн Егер, редактора журнала Vogue, которая постоянно критикует внешний вид Мелании Трамп, и фото самой жены президента США Дональда Трампа.
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Блогер показал, как выглядит Чернобыльская зона отчуждения в Microsoft Flight Simulator

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Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagram, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
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Минздрав РФ попросил пожилых россиян отказаться от путешествий

Минздрав РФ призывает пожилых россиян отказаться в текущем году от путешествий из-за риска заразиться коронавирусом.
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Футбол

Рыжиков и Карапетян стали игроками «Тамбова»

Первым новичком коллектива стал 39-летний голкипер Сергей Рыжиков, который в прошлом сезоне выступал за самарские «Крылья Советов».
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В «Рубин» может перейти полузащитник «Кайрата» Тунгышбаев

Полузащитник «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев близок к переходу в «Рубин», сообщает Vesti.kz.
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Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
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Авто

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Итоги поездки на центральном дисплее: в среднем паркетник расходовал 15,9 кВт•ч/100 км. Общее время путешествия (включая остановки) составило 9,5 ч. После поездки остаток заряда составил 5%, и борткомпьютер обещал ещё 18 км хода.
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Здоровье

Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки

На 3 августа в Ростовской области у 13 335 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 317 на 100 тысяч жителей.
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Происшествия

По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы

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Футбол

«Шахтер» продлил контракт с полузащитником Антонио

Полузащитник Маркос Антонио подписал новый контракт с донецким "Шахтером", сообщается на сайте футбольного клуба.
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В Свердловской области зафиксировали 182 случая коронавируса за сутки

В Свердловской области официально подтвердили еще 182 случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Новиков назвал позиции, которые в «Динамо» нуждаются в усилении

Новиков заявил, что до начала чемпионата нужно усилить центр команды.
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Тейлор рассудит «Интер» и «Хетафе» в Лиге Европы

Встречу «Интер» — «Хетафе» обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором.
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