Общество
REGNUM«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Несмотря на очевидный успех проекта, нашлись и те, кто своими усилиями преднамеренно пытался помешать онлайн-шествию. Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
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«Бессмертный полк» передаст СК данные хакеров, которые 9 мая выложили фото нацистов
Нижний Новгород on-line09:48
Организаторы «Бессмертного полка» передадут СК данные о тех, кто загружал фото нацистов
Московский Комсомолец08:31
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Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
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Capcom выпустит несколько крупных игр до марта 2021 года
До 31 марта 2021 года Capcom выпустит несколько крупных новых игр. Об этом представители компании сообщили в отчете перед инвесторами.
CyberSport.ru 01:49
Общество
Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей
На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
Экономика
В России может обанкротиться до 70% производителей мебели
По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Ведомости вчера в 21:22
Автоспорт
Феттель покинет Ferrari в конце года
Немецкий пилот Себастьян Феттель и команда Ferrari не будут продлевать контракт после сезона-2020, сообщается на сайте «Формулы-1».
Коммерсантъ 05:03
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Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
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Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Экономика
Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов
В мае 2019 года правительство Таиланда заявило о планах введения туристического сбора с иностранных гостей для восстановления природных мест.
ТАСС вчера в 23:30
Политика
Наемник рассказал о роли Гуайдо в подготовке переворота в Венесуэле
Детали вторжения в Венесуэлу обсуждались в ходе встречи в Вашингтоне лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и руководителя охранной фирмы Silvercorp Джорданом Гудро, заявил один из наемников, задержанных после высадки в Боливарианской республике, Антонио Секеа 12 мая в видео допроса, продемонстрированного гостелевидением южноамериканской страны.
ИА Красная Весна 16:31
Общество
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
За сутки в России выявлено 10 899 случаев заболевания, 3711 человека выздоровели, 107 — погибли.
РИА Новости 03:58
Игры
Твиттер игры Mafia впервые заработал с 2018 года
Официальный твиттер-аккаунт игры Mafia неожиданно обновился. В нём появился пост с одним словом «Family».
The GEEK 10 мая в 11:37
Здоровье
Svenska Dagbladet (Швеция): Швецию будут считать заразной страной (Svenska Dagbladet)
Согласно последней статистике Управления общественного здравоохранения, на сегодняшний день в Швеции 3 225 человек умерли от covid-19.
ИноСМИ 18:40
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Василий Орлов: «Люди недопонимают угрозу»
Люди недопонимают угрозу, общаются, тем самым увеличивают очаг распространения нового вируса, — подчеркнул глава региона Василий Орлов.
ИА Порт Амур 07:52
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
Технологии
Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music
Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
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Фото Анастасии Решетовой в 2015 году Напомним, Ратмир появился на свет в конце 2019 года.
Вокруг ТВ вчера в 12:26
Здоровье
ФМБА организовало горячую линию для родственников пациентов с COVID-19
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) организовало специальную горячую линию психологической поддержки для родственников пациентов с коронавирусом, рассказала глава агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:57
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«Все еще люблю тебя» Балотелли и Кьеллини помирились
Спорт-Экспресс 11:09
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Армия и оружие
В Сирии на пути российско-турецкого патруля прогремел взрыв
Турецкие военнослужащие применили светошумовые гранаты, пытаясь разогнать демонстрантов и в этот момент раздался взрыв.
Вечерний курьер 06:18
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48