Несмотря на очевидный успех проекта, нашлись и те, кто своими усилиями преднамеренно пытался помешать онлайн-шествию. Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

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