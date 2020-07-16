Общество
ТАССХакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Политика
Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
РИА Новости 14:15
Армия и оружие
КНР: Замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы
Российские ядерные силы воздушного базирования включают в себя 68 стратегических бомбардировщиков. Из них 50 могут наносить ядерные удары.
RuNews24.ru вчера в 01:38
Экономика
Глава Евросовета призвал лидеров ЕС принять план восстановления на саммите 17-18 июля
Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал глав государств и правительств Евросоюза уже на саммите ЕС 17-18 июля достичь договоренности по анонсированному еще в мае Фонду восстановления экономики ЕС после пандемии в €750 млрд и новому семилетнему бюджетному плану в €1,074 трлн на 2021-2027 годы.
ТАСС 16:45
Экономика
Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes
Бизнесмен, изобретатель и инженер Илон Маск после роста акций Tesla на 320% впервые попал в десятку богатейших людей мира по версии Forbes.
Коммерсантъ 19:15
Авто
Audi оснастила кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 новым 500-сильным мотором
В отличие от дизельного двигателя, бензиновый TFSI не оснащен 48-вольтовой гибридной технологией, но Audi формирует новые функции повышения эффективности, такие как система «цилиндр по требованию», которая отключает четыре цилиндра, чтобы уменьшить расход топлива, и оптимизирует газообмен между турбокомпрессорами и камерами для улучшения сгорания.
Avtovesti.com 09:17
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 03:12
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Технологии
Видеоблогер показал, как выглядит Diablo II в 4К при 60 FPS
Автор YouTube-канала Michael ReznoR опубликовал видео, в котором показана Diablo II: Lord of Destruction с частотой кадров 60 FPS и в разрешении 4К.
CyberSport.ru 17:22
Кино
Хронометраж «Довода» от Кристофера Нолана составит 150 минут
Длительность фильма составит 150 минут, что меньше, чем в прошлых работах режиссера.
NewInform 03:56
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Общество
Россияне честно рассказали о служебных романах
Тысячи россиян анонимно рассказали о том, был ли у них служебный роман - в свете скандалов о домогательствах в либеральных и оппозиционных изданиях.
PolitOnLine.Ru 04:19
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
Армия и оружие
Минобороны успешно испытало спутник-инспектор
Спутник-инспектор успешно обследовал с близкого расстояния один из российских спутников «с использованием специализированной аппаратуры», уточняет Минобороны.
РБК 13:45
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс 15:37
Армия и оружие
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
Ливийский парламент, заседающий в восточной части страны, разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в конфликт на территории Ливии.
Военное дело вчера в 01:10
Культура
Большой театр впервые выступит на фестивале в Херсонесе
Впервые Большой театр выступит с концертами в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
Орфей 08:46
Киберспорт
Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine
Новый трейлер Pro Evolution Soccer 2022 сообщает с первых же кадров, что футбольная игра следующего поколения более не будет основана на собственном движке Konami FOX Engine, разработанном командой известного геймдизайнера Хидео Кодзимы (Hideo Kojima).
3DNews 10:05
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшим широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news 08:43
Культура
Темнокожего комика уволили с MTV из-за антисемитизма
Темнокожий американский комик и рэпер Ник Кэннон уволен из медиакорпорации ViacomCBS за антисемитизм и разжигание ненависти к белым людям, передает The New York Times.
Газета.Ru 06:43
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 13 июля в 19:46
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:3
Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Футбол
АЕК Карреры сыграл вничью с ПАОК и остался на третьем месте
Команда Массимо Карреры осталась на третьем месте с 69 очками, на 3 балла отставая от ПАОК за один тур до конца чемпионата.
Sports.ru 17:09
Технологии
Сахалинцев приглашают на бесплатные курсы мобильной и компьютерной грамотности
В областной универсальной научной библиотеке открыта запись на бесплатные курсы мобильной и компьютерной грамотности для сахалинцев старше 50 лет.
Сахалин.Инфо 19:11
Здоровье
Мирзиёев объявил выговоры главам Ташкента и Минздрава за рекорды по умершим от COVID-19
Хоким (глава администрации) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов получили выговоры от президента Шавката Мирзиёева за «ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса», сообщает его пресс-служба.
Фергана 15:39
Политика
В Баку прошла акция в поддержку азербайджанской армии
Городовой 05:26