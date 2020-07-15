Несколько минут провисело в Twitter американского предпринимателя Илона Маска объявление, что тем, кто пришлет ему в течение 30 минут биткойны, он вернет их в удвоенном количестве.

В Twitter Маска появилось объявление об удвоении биткойнов

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