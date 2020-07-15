Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Twitter Маска появилось объявление об удвоении биткойнов

Несколько минут провисело в Twitter американского предпринимателя Илона Маска объявление, что тем, кто пришлет ему в течение 30 минут биткойны, он вернет их в удвоенном количестве.
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Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса

ТАСС17:39

В Twitter Маска появилось объявление об удвоении биткойнов

РИА Новости17:34

Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Apple ради биткоина

РБК16:49

Хакеры взломали аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса и Чанпэн Чжао в Twitter

Комсомольская правда17:14

Богатейших людей мира взломали

Lenta.ru16:49

Хакеры добрались до Илона Маска и Билла Гейтса. И попросили через их твиттер-аккаунты биткоинов

Фонтанка.Ру17:15

Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч

Газета.Ru17:24
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Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

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ТАСС 03:12
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МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

РБК 17:28
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ИА Красная Весна 15:40
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Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
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Адвокат Ефремова опроверг свое увольнение

Адвокат актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев опроверг сообщения о том, что от его услуг артист отказался.
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Опубликован стандарт на память DDR5

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Жители Хабаровска снова вышли на несанкционированный митинг в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
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Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд заявил, что "регулярные имитации атак боевыми самолетами РФ" представляют угрозу безопасности для скандинавской страны.
РЕН ТВ 10:14
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Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
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Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу

С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
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Новую выплату за продолжительный брак смогут получить россияне

Ранее LIVE24 сообщало о том, что 12 000 супружеских пар уже получили подобные выплаты в МО.
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Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

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Общество

В Москве за последние сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

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В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

Lenta.ru вчера в 20:58
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Здоровье

Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения причин вспышки пневмонии

Эксперты Всемирной организации здравоохранения приедут в Казахстан с целью выяснения причин роста числа заболевших пневмонией.
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Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

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Москва, 15 июля 2020, 23:23 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить «красно-белых», как «Зенит» из Санкт-Петербурга.
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Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

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Более 100 штаммов коронавируса выделено в России

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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
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Мэр Норильска просит губернатора края направить дополнительных врачей

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой направить в заполярный город дополнительно медицинские кадры для борьбы с коронавирусом.
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В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
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Урал — Арсенал (Тула) 1:3

Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
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Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
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Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года

Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года.
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В Московской области с 16 июля ослабят ряд ограничений по коронавирусу

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Астрономы обнаружили за сверхскоплением Ланиакея гигантскую нитевидную структуру, получившую название Стена Южного полюса, сообщается в статье в журнале Astrophysical Journal.
N+1 13 июля в 12:08
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 июля

С 16 июля москвичи смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
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Экономика

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
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Американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft. До июня 2008 года являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности её неисполнительного председателя совета директоров. Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.
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