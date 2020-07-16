Общество
Российская газетаХакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов
Неизвестные взломали станицы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет. Злоумышленники пообещали удвоить переведенную сумму, если она поступит в течение получаса.
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Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за сутки, один пациент умер именно от коронавируса, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости вчера в 00:55
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Крыму
Президент России Владимир Путин 16 июля прибудет в Керчь на церемонию закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России.
РБК 06:49
Авто
Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant
Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
Новые автомобили 00:03
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс 15:37
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
В Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов
Из подтопленных ливнями домов в Иркутске эвакуировали 10 жителей.
Известия 22:13
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК 16:18
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100.
MOS.news 13 июля в 11:14
Политика
В МИД РФ ответили на угрозы США против «Северного потока-2»
Власти США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции, расширяя санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока-2», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Профиль 12:55
Общество
Росприроднадзор намерен взыскать $2 млрд с «Норникеля» в суде
Специалисты Росприроднадзора намерены в суде доказать правомерность и справедливость методов, примененных при оценке ущерба после экологической катастрофы на ТЭЦ-3 под Норильском для компании «Норникель».
Mockva.ru 19:50
Здоровье
Глава Забайкалья анонсировал следующий этап снятия ограничений
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона, в котором рассказал о ситуации с СOVID-19 и анонсировал следующий этап снятия ограничений.
Московский Комсомолец Чита 03:48
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском 08:34
Происшествия
Во Владивостоке сотрудник полиции оказался в доле ритуального бизнеса
Во Владивостоке перед судом предстанет бывший помощник оперативного дежурного группы управления нарядами дежурной части за получение взятки лично, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, а также получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, за незаконные действия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.
Владивосток-Новости 20:48
Происшествия
В Бурятии скончались две пациентки с коронавирусом
Улан-Удэ, 13 июля 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировали ещё два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом.
REGNUM 12 июля в 22:32
Культура
Amazon купил российский сериал с Буруновым
Секрет фирмы 06:22
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Политика
В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края
В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.
URA.Ru 20:51
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Президент Владимир Путин подписал закон, который призвал усовершенствовать контроль за операциями с денежными средствами.
Компания 13 июля в 15:55
Общество
В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
REGNUM 15:29
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия вчера в 11:45
Экономика
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
Футбол
Два новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в «Уфе»
По словам Мурзагулова, несмотря на случаи заражения матч с московским «Динамо» состоится.
ODDS.ru 09:59
Общество
В Рособрнадзоре назвали число участников ЕГЭ по обществознанию и химии
В пресс-службе Рособрнадзора назвали число участников Единого госэкзамена 16 июля, которые сдадут предметы по выбору — обществознание и химию.
RT на русском 21:55
Армия и оружие
Минобороны РФ успешно провело испытания спутника-инспектора
В Министерстве обороны России отчитались об успешном проведении испытаний передового космического спутника.
Общественная служба новостей 16:35
Культура
Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс
Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.
РИА Новости 13:49