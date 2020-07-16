Общество

Российская газетаРоссийская газетаХакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов

Неизвестные взломали станицы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет. Злоумышленники пообещали удвоить переведенную сумму, если она поступит в течение получаса.
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