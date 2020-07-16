Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.

Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч

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