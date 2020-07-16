Twitter: атака хакеров на аккаунты соцсети была скоординирована
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Атака неизвестных хакеров на Twitter-аккаунты американских предпринимателей и других известных людей в стране была скоординирована благодаря сотрудникам компании, имевшим доступ к внутренним системам соцсети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление службы поддержки Twitter.В источнике
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