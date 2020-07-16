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Газета.RuГазета.Ru

Twitter: атака хакеров на аккаунты соцсети была скоординирована

Атака неизвестных хакеров на Twitter-аккаунты американских предпринимателей и других известных людей в стране была скоординирована благодаря сотрудникам компании, имевшим доступ к внутренним системам соцсети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление службы поддержки Twitter.В источнике
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Хакеры взломали твиттер Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы и других знаменитостей

Интерфакс19:34

На Твиттер совершена крупнейшая хакерская атака

Эхо Москвы01:04

В Twitter раскрыли подробности взлома аккаунтов знаменитостей

ТАСС23:36

Twitter: атака хакеров на аккаунты соцсети была скоординирована

Газета.Ru23:50

Twitter: взлом аккаунтов знаменитостей был скоординированной атакой хакеров

Вести.Ru00:21

Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обаму и сотни других звезд взломали

Lenta.ru20:01

Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Apple ради биткоина

РБКвчера в 16:49
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Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге

В Москве на Пушкинской площади оппозиция начала сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъвчера в 13:06
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Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса

Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъвчера в 04:19
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Футбольный симулятор PES 2022 сменил Fox Engine на Unreal Engine

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3DNewsвчера в 10:05

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

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Интерфаксвчера в 15:37
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В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей

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РИА Новости00:39
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