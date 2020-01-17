Политика
REGNUMХалифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля. В своём письме Хафтар поблагодарил Путина за организацию в Москве межливийских переговоров.
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Футбол
«Спартак» и «Зенит» выступили против расширения РПЛ до 18 клубов
В четверг, 16 января, общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло решение о расширении чемпионата России до 18 команд со следующего сезона.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес третью операцию на ноге
Известный российский певец Дима Билан перенес еще одну операцию на травмированной ноге.
Политика
Жители Украины призвали Зеленского разблокировать интернет-ресурсы РФ
Жители Украины создали петицию на официальном сайте представительства украинского президента Владимира Зеленского, в которой просят восстановить работу всех российских интернет-ресурсов.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Шоу-бизнес
Мое богатство: Виктория Боня ответила хейтерам на обвинения в фотошопе
Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня ответила хейтерам на очередную критику за использование фотошопа.
Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Футбол
Исламхан прибыл на просмотр в «Зенит»
Футбол
Эшли Янг перешел из «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер»
Бывший капитан английского "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг перешел в миланский "Интер", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Политика
Помпео отреагировал на смену правительства в России
Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
Здоровье
В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа
Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
Политика
В Абхазии рассказали, при каких условиях возможен диалог с Грузией
Нормализация отношений Абхазии с Грузией станет возможна после подписания документа о неприменении военной силы.
Экономика
Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»
Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля.
Здоровье
Диетолог рассказала, чем опасно для человека мясо
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Политика
Зеленский отклонил прошение Гончарука об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил прошение об отставке, поданное премьер-министром страны Алексеем Гончаруком.
Экономика
Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты
Самый низкий процент исполнения отмечается по нацпроектам «Экология» (36,9 млрд из 55,6 млрд, 66,3%), «Цифровая экономика» (73,8 млрд из 100,7 млрд, 73,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (6,2 млрд, 87,1%).
Космос
В австралийском метеорите найдена пылинка возрастом 7 млрд лет
Пылинка возрастом около семи миллиардов лет обнаружена в австралийском метеорите, об этом сообщает издание Science Alert.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Происшествия
Посадку SSJ-100 на недостроенную ВПП в Домодедово сняли из салона
Появилась видеозапись посадки авиалайнера SSJ-100 на недостроенную взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту Домодедово, снятая одним из пассажиров на борту.
Общество
Золотую монету 1936 года продали за 1,3 млн долларов в Лондоне
Монета номиналом 1 фунт стерлингов 1936 года выпуска была продана в Лондоне за рекордную сумму - 1 млн фунтов стерлингов (около $1,3 млн), пишет ТАСС со ссылкой на BBC.
Политика
В Госдуме ответили на слова МИД Польши о Красной армии
Ранее польский МИД в день 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков выразил уважение красноармейцам, пролившим кровь в борьбе с нацизмом, однако подчеркнул, что, освободив страну от оккупации, Красная армия «не принесла полякам свободы».
Общество
Hyundai и Kia оценили автостартап бывшего главы Yota в €3 млрд
Автопроизводители Hyundai и Kia оценили британскую Arrival, принадлежащую бывшему главе телекоммуникационного оператора Yota Денису Свердлову, в три миллиарда евро и вложили в автомобильный стартап 100 миллионов евро.