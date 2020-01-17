Политика

REGNUMREGNUMХалифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля. В своём письме Хафтар поблагодарил Путина за организацию в Москве межливийских переговоров.
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