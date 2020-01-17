Политика

REGNUMREGNUMХалифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля. В своём письме Хафтар поблагодарил Путина за организацию в Москве межливийских переговоров.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Маршал Хафтар написал письмо Путину

РИА Новости10:01

Хафтар готов вернуться в Москву для продолжения переговоров по Ливии

Коммерсантъ08:37

Хафтар планирует приехать в Москву после ливийских переговоров

Слово и Дело08:58

Источник: приезд Хафтара в Москву ожидается после конференции в Берлине

ТАСС07:57

Хафтар согласился вернуться в Москву для переговоров по Ливии

РБК07:48

В Кремле рассказали о полученном Путиным письме Хафтара

RT на русском07:38

В Кремле рассказали о поступившем от Хафтара письме Путину

Известия07:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Спорт

Россиянка Горячкина вышла вперед в матче за мировую шахматную корону

Матч ТВ 04:29
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия вчера в 07:23
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь 09:46
Происшествия

СК возбудил уголовное дело в отношении главы саратовского Минздрава

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Известия 06:44
Происшествия

На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы

На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
РБК 09:20
Политика

Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Ведомости 09:14
Экономика

Темпы роста экономики КНР в 2019 году снизились до 6,1% ВВП

Темпы роста китайской экономики в 2019 году замедлились до 6,1% ВВП. Общий объём ВВП Китая составил около $14,4 трлн.
RT на русском вчера в 21:33
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Гаджеты

Сверхбыстрый графеновый аккумулятор скоро поступит в продажу

В Real Graphene говорят, что на полную зарядку их графенового аккумулятора объемом 3000 мАч уходит около 20 минут при использовании зарядного устройства мощностью 60 Вт.
Вести.Хайтек 10:06
Кино

В российский прокат выходит хоррор «Маяк» о мужских фобиях

Главную роль в фильме о мужских фобиях исполнил Роберт Паттинсон.
Piter.tv 14 января в 08:37
Политика

Мишустин высказался о пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Lenta.ru вчера в 02:57
Космос

Ученые проследили путь фосфора от областей звездообразования до комет

При помощи радиотелескопа ALMA астрономы получили детальную картину области звездообразования AFGL 5142 и выделили в ней зоны образования фосфоросодержащих молекул, таких как оксид фосфора.
Полит.ру вчера в 05:00
Общество

The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей

The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Дождь 09:11
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес

75-летний композитор Максим Дунаевский женится

В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Канал 7+ 10:14
Шоу-бизнес

Хейтерам на обвинения в фотошопе ответила Виктория Боня

Экс-участница «Дома-2» не стала молчать и ответила хейтерам.
Privet-Rostov.ru 04:19
Общество

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
РИА Новости 00:54
Футбол

«Шальке» – «Боруссия М»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Бундеслиги

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Бундеслиги «Шальке» – «Боруссия М». Ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.60.
Чемпионат 09:00
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева сделала новую прическу

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Независимый публицист 10:14
Политика

Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
РБК 10:11
Экономика

В правительстве надеются на принятие новой пенсионной схемы весной

Правительство не отказывается от идеи провести через Госдуму законопроект о новой разновидности пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП).
Газета.Ru 15 января в 10:38
Биатлон

Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия — вне десятки

Спорт-Экспресс 09:41
Общество

SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах

Telegram расценивала свои токены GRAM как ценную бумагу и знала об их перепродаже на сером рынке.
РБК 03:35
Происшествия

Жительница Кирова уморила голодом трехлетнюю дочь

Как было установлено, осужденная в феврале 2019 ушла из квартиры, оставив в ней свою дочь без еды и воды.
Государственные Вести 05:45
Гаджеты

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10

Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
Shraibikus News вчера в 10:19
Происшествия

Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
РИА Новости 07:50
Музыка

Эминем выпустил новый альбом и клип

РИА Новости 04:12
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Происшествия

Известный адвокат арестован в Петербурге по делу о взятке для суда

По данным следствия, получив все деньги, адвокат предложил передать через него взятку, уже на сумму в 9 млн рублей неустановленным должностным лицам Арбитражного суда Московского округа за принятие ими решения по другому схожему делу.
REGNUM 10:14
Гаджеты

Названы разряжающие смартфоны Android-приложения

Эксперты компании Bitdefender обнаружили в магазине Google Play 17 приложений, которые нарушают нормальную работу гаджетов.
Газета.Ru 09:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Халифа Хафтар
Ливийский военный деятель
Ливийский военный деятель. Палатой представителей Ливии назначен фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Ливии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное