Политика
REGNUMХалифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля. В своём письме Хафтар поблагодарил Путина за организацию в Москве межливийских переговоров.
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Происшествия
МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении главы саратовского Минздрава
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.
Происшествия
На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы
На Замоскворецкой линии московского метро на пути перед прибывающим поездом упал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
Политика
Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Экономика
Темпы роста экономики КНР в 2019 году снизились до 6,1% ВВП
Темпы роста китайской экономики в 2019 году замедлились до 6,1% ВВП. Общий объём ВВП Китая составил около $14,4 трлн.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Гаджеты
Сверхбыстрый графеновый аккумулятор скоро поступит в продажу
В Real Graphene говорят, что на полную зарядку их графенового аккумулятора объемом 3000 мАч уходит около 20 минут при использовании зарядного устройства мощностью 60 Вт.
Кино
В российский прокат выходит хоррор «Маяк» о мужских фобиях
Главную роль в фильме о мужских фобиях исполнил Роберт Паттинсон.
Политика
Мишустин высказался о пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин высказался о возможности отмены изменений в пенсионной системе.
Космос
Ученые проследили путь фосфора от областей звездообразования до комет
При помощи радиотелескопа ALMA астрономы получили детальную картину области звездообразования AFGL 5142 и выделили в ней зоны образования фосфоросодержащих молекул, таких как оксид фосфора.
Общество
The Insider нашел у Лаврова недвижимость на 600 миллионов рублей
The Insider утверждает, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров владеет недвижимостью на общую сумму около 600 миллионов рублей.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
Шоу-бизнес
75-летний композитор Максим Дунаевский женится
В день своего 75-летия Максим Дунаевский признался в том, что в его личной жизни происходят большие перемены.
Шоу-бизнес
Хейтерам на обвинения в фотошопе ответила Виктория Боня
Экс-участница «Дома-2» не стала молчать и ответила хейтерам.
Общество
Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
Футбол
«Шальке» – «Боруссия М»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Бундеслиги
Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Бундеслиги «Шальке» – «Боруссия М». Ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.60.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева сделала новую прическу
Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева выложила фото в Instagram, на котором показала подписчикам свою новую прическу.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Экономика
В правительстве надеются на принятие новой пенсионной схемы весной
Правительство не отказывается от идеи провести через Госдуму законопроект о новой разновидности пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане (ГПП).
Биатлон
Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия — вне десятки
Общество
SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах
Telegram расценивала свои токены GRAM как ценную бумагу и знала об их перепродаже на сером рынке.
Происшествия
Жительница Кирова уморила голодом трехлетнюю дочь
Как было установлено, осужденная в феврале 2019 ушла из квартиры, оставив в ней свою дочь без еды и воды.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10
Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Музыка
Эминем выпустил новый альбом и клип
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Происшествия
Известный адвокат арестован в Петербурге по делу о взятке для суда
По данным следствия, получив все деньги, адвокат предложил передать через него взятку, уже на сумму в 9 млн рублей неустановленным должностным лицам Арбитражного суда Московского округа за принятие ими решения по другому схожему делу.
Гаджеты
Названы разряжающие смартфоны Android-приложения
Эксперты компании Bitdefender обнаружили в магазине Google Play 17 приложений, которые нарушают нормальную работу гаджетов.