Политика

REGNUMREGNUMХалифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля. В своём письме Хафтар поблагодарил Путина за организацию в Москве межливийских переговоров.
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Хафтар готов вернуться в Москву для продолжения переговоров по Ливии

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Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником по экономике президента России Владимира Путина.
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Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
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Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.
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Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
РБК 08:38
Происшествия

25 автомобилей столкнулись в Адыгее

Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
Газета.Ru 04:10
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Брошенная в Кузбассе девочка родилась в многодетной семье

Установлены личности подкинувшего к дверям поликлиники ребенка мужчины и рожавшей женщины, ребенок из благополучной многодетной семьи, сообщил РИА Новости детский омбудсмен по Кемеровской области Дмитрий Кислицын со ссылкой на правоохранителей.
РИА Новости 03:10
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Российская газета 15 января в 15:08
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Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%

Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составили 6,1% против 6,6% в 2018 году, что в целом соответствует официальному прогнозу, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
РИА Новости вчера в 21:04
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Подозреваемый во взятке заместитель мэра Ярославля уволен с работы

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Ученые открыли новые виды паразитических ос, «зомбирующих» пауков

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Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
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НАТО посмотреть: флот получит корветы с мощными радарами

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Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
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Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
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В беременности сибирской школьницы обвинили 10-летнего мальчика

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции провел тренировку команды с микрофоном.
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