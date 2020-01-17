Политика
REGNUMХалифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля. В своём письме Хафтар поблагодарил Путина за организацию в Москве межливийских переговоров.
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Политика
Лавров ответил на вопрос о его желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров в ходе первой после роспуска правительства пресс-конференции ответил на вопрос австрийской журналистки о том, хочет ли он остаться во главе МИДа.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Премьер-министр Украины подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу подал заявление об отставке на фоне скандальной "прослушки" с участием главы правительства, которая была обнародована в СМИ.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Спорт
Бауэр: русские хотят слышать, что Россия — номер один
Охи хотят слышать, что Россия - номер один в мире. На данный момент в мире популярны американские бренды: напитки, фаст-фуд.
Политика
В Госдуме прошла премьера Мишустина
Депутаты Госдумы одобрили в четверг кандидатуру экс-главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового председателя российского правительства.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Политика
Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента
Врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником по экономике президента России Владимира Путина.
Общество
Новые правила медосмотра для водителей примут в феврале
Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале.
Общество
Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами
Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
Происшествия
25 автомобилей столкнулись в Адыгее
Двадцать пять автомобилей столкнулись на трассе в Адыгее из-за сильного тумана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании "Автодор".
Происшествия
Брошенная в Кузбассе девочка родилась в многодетной семье
Установлены личности подкинувшего к дверям поликлиники ребенка мужчины и рожавшей женщины, ребенок из благополучной многодетной семьи, сообщил РИА Новости детский омбудсмен по Кемеровской области Дмитрий Кислицын со ссылкой на правоохранителей.
Политика
Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию
Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Экономика
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году замедлились до 6,1%
Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составили 6,1% против 6,6% в 2018 году, что в целом соответствует официальному прогнозу, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
Наука
Ученые открыли новые виды паразитических ос, «зомбирующих» пауков
Ученые из НИИ Амазонии в Бразилии и Университета Турку в Финляндии открыли новые виды ос.
Шоу-бизнес
Собчак с мужем отдыхает на Мальдивах за 1,5 млн рублей в сутки
Отмечается, что за проживание на роскошной вилле на пятизвездочном курорте Soneva пара платит более 1,5 млн рублей за одни только сутки.
Политика
ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина
Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
Армия и оружие
НАТО посмотреть: флот получит корветы с мощными радарами
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
Футбол
«Аталанта» выкупила Сапату у «Сампдории»
Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата подписал полноценный контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.
Политика
Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Общество
В беременности сибирской школьницы обвинили 10-летнего мальчика
Футбол
Слуцкий провел тренировку «Рубина» с микрофоном
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на сборах в Турции провел тренировку команды с микрофоном.
Экономика
Капитализация Alphabet достигла $1 трлн
Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.