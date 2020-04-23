Культура
Газета.RuХаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь". По ее словам, она не ожидала претензий к тому, что фильм якобы очерняет советское прошлое.
Читать в источнике
Оценить390
Подробнее о событии
Показать все источники
Чулпан Хаматова: «Готова встретиться со всеми, кто меня критикует. Пусть плюнут мне в лицо»
StarHit.ruвчера в 16:30
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Комментарии
Экономика
Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%
Собираемоссть платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%, сообщил в четверг глава Минстроя России Владимир Якушев.
Интерфакс 05:48
Общество
Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций
Известия вчера в 19:04
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Биатлон
Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента
Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
Шоу-бизнес
Ричард Гир в 70 лет стал отцом в третий раз
Ричард Гир в свои 70 лет стал отцом в третий раз.
Дни24 вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Американская певица назвала русскую кухню «варварской едой»
Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс раскритиковала русскую кухню.
РИА Новости 02:37
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Политика
В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН
Россия повторно вынесла на обсуждение проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, соавторами проекта выступили 32 страны.
РБК 03:54
Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
Кино
Рекорды телеэфира обновил сериал «Зулейха открывает глаза»
Live24 вчера в 08:00
Общество
В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений
Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
Общество
Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов
Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
Происшествия
В Тамбовской области за сутки коронавирус подтвердили у 23 человек
Тамбов, 23 апреля 2020, 09:45 — REGNUM 23 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за последние сутки, об этом сообщил региональный оперштаб 23 апреля.
REGNUM 02:45
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Экономика
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Регулятор заподозрил, что некоторые участники торгов, связанные с Россией, получили непубличную информацию о переговорах в формате ОПЕК+ и начали играть на рынке.
Lenta.ru 02:40
Происшествия
В кузбасском селе загорелись семь жилых домов
Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заболели 28 человек
На Среднем Урале зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19.
УралПолит.Ru 03:41
Общество
МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии
Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15
Общество
В Ростовской области число больных коронавирусом превысило 460 человек
В Ростовской области за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 71 человека. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:35
Здоровье
Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане
Вестник Кавказа 02:08
Общество
S7 заморозила проект плавучего космодрома «Морской старт»
Авиакомпания S7 заморозила проект плавучего космодрома «Морской старт».
Телеканал RTVI 05:28
Происшествия
В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции
В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
Политика
Песков рассказал о разнице в блокировке Telegram де-факто и де-юре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о разнице в блокировке Telegram де-факто и де-юре.
Газета.Ru 05:46
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Футбол
«Челси» работает над трансферами двух игроков «Лилля»
"Челси" нацелился на двух футболистов "Лилля": 22-летнего бразильского защитника Габриэля и 21-летнего нигерийского форварда Виктора Осимхена.
Soccer.ru вчера в 21:11