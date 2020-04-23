Культура

Газета.RuГазета.RuХаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова отреагировала на критику сериала "Зулейха открывает глаза" в эфире Instagram фонда "Подари жизнь". По ее словам, она не ожидала претензий к тому, что фильм якобы очерняет советское прошлое.
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Хаматова ответила на хамскую критику сериала «Зулейха открывает глаза»

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Чулпан Хаматова предложила хейтерам «плюнуть ей в лицо»

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«Пусть плюнут мне в лицо»: Чулпан Хаматова резко ответила критикам

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StarHit.ruвчера в 16:30
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Чулпан Хаматова
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, общественный деятель. Ведущая актриса и заместитель художественного руководителя Московского академического театра «Современник». Одна из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь».
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