Общество

РИА НовостиРИА НовостиХаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

Актриса Чулпан Хаматова заявила РБК, что не видит "чудовищной" ситуацию в театре "Современник", о которой рассказал артист Сергей Гармаш. Ранее актер сообщил о решении прекратить работу в театре.
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Чулпан Хаматова
Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником — значит, он выбирает другой путь.
— Чулпан Хаматова, российская актрисаРИА Новости вчера в 19:16
с чего всё началось

Сергей Гармаш ушел из «Современника»: «Идет расправа»

Актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник" - об этом он сообщил в открытом письме, которое направил в чат сотрудников театра. По словам актера, принятое решение далось ему очень тяжело. После появления письма участники чата были в таком шоке, что сообщение Гармаша долго никто не комментировал.
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Чулпан Хаматова прокомментировала уход Гармаша из «Современника»

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Сергей Гармаш
Актёр
Советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, сценарист и продюсер. Народный артист РФ.
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