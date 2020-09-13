Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Хаматова заявила, что реакция общества на приговор Ефремову была чудовищной

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что общественная реакция на приговор Михаилу Ефремову была чудовищной в своем желании "добить лежачего". Она охарактеризовала ее как лишенную сочувствия и милосердия, сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной

Актриса Чулпан Хаматова считает, что реакция общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова чудовищна своим желанием "добить лежачего", отсутствием милосердия и сочувствия; это, по ее мнению, говорит о том, что у российского общества есть проблемы, о которых стоит задуматься.
РИА Новости03:06
Подробнее о событии
Газета.Ru

Хаматова заявила, что реакция общества на приговор Ефремову была чудовищной

Газета.Ru07:45
Life.ru

«Добивают его камнями». Хаматова назвала чудовищной реакцию общества по делу Ефремова

Life.ru04:56
Газета Кемерова

«C такой яростью бьют лежачего»: Хаматова прокомментировала дело Ефремова

Газета Кемерова03:27
Московский Комсомолец

Хаматова прокомментировала реакцию общества на дело Ефремова

Московский Комсомолец03:42
News.ru

Хаматова назвала чудовищной реакцию общества на процесс по делу Ефремова

News.ru03:42
РБК

Чулпан Хаматова назвала чудовищной реакцию общества на процесс Ефремова

РБК04:32
РИА Новости

Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной

РИА Новости03:06

Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри

По мере распития вина во время дружеской вечеринки российский гость осмелел настолько, что имел наглость откровенно оспаривать официальный нарратив Запада относительно отравления Скрипалей, трагедии MH17 и вмешательства Москвы в американские выборы.
РИА Новостивчера в 01:00
22