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Газета.Ru
Газета.Ru

Хаматова заявила, что реакция общества на приговор Ефремову была чудовищной

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что общественная реакция на приговор Михаилу Ефремову была чудовищной в своем желании "добить лежачего". Она охарактеризовала ее как лишенную сочувствия и милосердия, сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной

Актриса Чулпан Хаматова считает, что реакция общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова чудовищна своим желанием "добить лежачего", отсутствием милосердия и сочувствия; это, по ее мнению, говорит о том, что у российского общества есть проблемы, о которых стоит задуматься.
РИА Новости03:06
Подробнее о событии
Газета.Ru

Хаматова заявила, что реакция общества на приговор Ефремову была чудовищной

Газета.Ru07:45
Life.ru

«Добивают его камнями». Хаматова назвала чудовищной реакцию общества по делу Ефремова

Life.ru04:56
РИА Новости

Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной

РИА Новости03:06
Московский Комсомолец

Хаматова прокомментировала реакцию общества на дело Ефремова

Московский Комсомолец03:42
News.ru

Хаматова назвала чудовищной реакцию общества на процесс по делу Ефремова

News.ru03:42
Газета Кемерова

«C такой яростью бьют лежачего»: Хаматова прокомментировала дело Ефремова

Газета Кемерова03:27
РБК

Чулпан Хаматова назвала чудовищной реакцию общества на процесс Ефремова

РБК04:32

«Факел» уступил «Нижнему Новгороду», «Волгарь» победил «Чертаново»

После девяти туров «Нижний Новгород» занимает 5-е место (16 очков), «Текстильщик» идет 9-м (16), «Волгарь» 16-й (7), «Факел» 17-й (7), «Чертаново» располагается на 19-м месте (6), а «Иртыш» с одним очком замыкает таблицу.
«Факел» уступил «Нижнему Новгороду», «Волгарь» победил «Чертаново»
Sport24.ru11:56

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.
Российская газета11:47
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В британской разведке рассказали о ракете с бесконечной дальностью

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новости09:48
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