Хаматова заявила, что реакция общества на приговор Ефремову была чудовищной
Актриса Чулпан Хаматова заявила, что общественная реакция на приговор Михаилу Ефремову была чудовищной в своем желании "добить лежачего". Она охарактеризовала ее как лишенную сочувствия и милосердия, сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
Актриса Чулпан Хаматова считает, что реакция общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова чудовищна своим желанием "добить лежачего", отсутствием милосердия и сочувствия; это, по ее мнению, говорит о том, что у российского общества есть проблемы, о которых стоит задуматься.
РИА Новости03:06
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