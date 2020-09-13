Актриса Чулпан Хаматова считает, что реакция общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова чудовищна своим желанием "добить лежачего", отсутствием милосердия и сочувствия; это, по ее мнению, говорит о том, что у российского общества есть проблемы, о которых стоит задуматься.

РИА Новости 03:06