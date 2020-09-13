Чулпан Хаматова поставила диагноз обществу после приговора Ефремову
Артистка знаменитого столичного театра «Современник» Чулпан Хаматова была сильно удивлена тем, что люди с таким рвением готовы «добить» Михаила Ефремова после вынесения приговора судом. Знаменитая артистка была возмущена тем, как народ отреагировал на вынесенный Михаилу Ефремову приговор.В источнике
С чего всё началось
Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
Актриса Чулпан Хаматова считает, что реакция общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова чудовищна своим желанием "добить лежачего", отсутствием милосердия и сочувствия; это, по ее мнению, говорит о том, что у российского общества есть проблемы, о которых стоит задуматься.
РИА Новости03:06
Подробнее о событии