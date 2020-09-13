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Kadara.ru
Kadara.ru

Чулпан Хаматова поставила диагноз обществу после приговора Ефремову

Артистка знаменитого столичного театра «Современник» Чулпан Хаматова была сильно удивлена тем, что люди с таким рвением готовы «добить» Михаила Ефремова после вынесения приговора судом. Знаменитая артистка была возмущена тем, как народ отреагировал на вынесенный Михаилу Ефремову приговор.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной

Актриса Чулпан Хаматова считает, что реакция общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова чудовищна своим желанием "добить лежачего", отсутствием милосердия и сочувствия; это, по ее мнению, говорит о том, что у российского общества есть проблемы, о которых стоит задуматься.
РИА Новости03:06
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Газета.Ru

Хаматова заявила, что реакция общества на приговор Ефремову была чудовищной

Газета.Ru07:45
Life.ru

«Добивают его камнями». Хаматова назвала чудовищной реакцию общества по делу Ефремова

Life.ru04:56
РИА Новости

Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной

РИА Новости03:06
Московский Комсомолец

Хаматова прокомментировала реакцию общества на дело Ефремова

Московский Комсомолец03:42
News.ru

Хаматова назвала чудовищной реакцию общества на процесс по делу Ефремова

News.ru03:42
Газета Кемерова

«C такой яростью бьют лежачего»: Хаматова прокомментировала дело Ефремова

Газета Кемерова03:27
РБК

Чулпан Хаматова назвала чудовищной реакцию общества на процесс Ефремова

РБК04:32

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