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Газета.Ru
Газета.Ru

Хаматова заявила, что реакция общества на приговор Ефремову была чудовищной

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что общественная реакция на приговор Михаилу Ефремову была чудовищной в своем желании "добить лежачего". Она охарактеризовала ее как лишенную сочувствия и милосердия, сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной

Актриса Чулпан Хаматова считает, что реакция общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова чудовищна своим желанием "добить лежачего", отсутствием милосердия и сочувствия; это, по ее мнению, говорит о том, что у российского общества есть проблемы, о которых стоит задуматься.
РИА Новости03:06
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ИА Красная Весна

В сети оценили заявление Хаматовой о реакции общества на приговор Ефремову

ИА Красная Весна09:53
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Хаматова прокомментировала реакцию общества на дело Ефремова

Московский Комсомолец03:42
РБК

Чулпан Хаматова назвала чудовищной реакцию общества на процесс Ефремова

РБК04:32
Life.ru

«Добивают его камнями». Хаматова назвала чудовищной реакцию общества по делу Ефремова

Life.ru04:56
News.ru

Хаматова назвала чудовищной реакцию общества на процесс по делу Ефремова

News.ru03:42
Газета Кемерова

«C такой яростью бьют лежачего»: Хаматова прокомментировала дело Ефремова

Газета Кемерова03:27
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Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной

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