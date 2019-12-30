Политика

REGNUMREGNUMХаменеи дал ответ на угрозы Ирану со стороны Трампа

Трамп подчеркнул, что это не предупреждение, а угроза. «Всем необходимо знать о том, что Иран не стремится к войне, но любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый удар», — сказал аятолла Хаменеи.
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Хаменеи ответил на обвинения Трампа в адрес Ирана

RT на русском05:52

Иранский лидер предупредил о готовности ответить на угрозы со стороны США

РБК06:49

Тегеран готов незамедлительно нанести тяжелый удар

Вести.Ru06:13

Хаменеи: Иран нанесет тяжелый удар тому, кто будет угрожать интересам страны

Коммерсантъ06:12

Духовный лидер Ирана пригрозил тяжелым ударом тому, кто будет угрожать интересам страны

Эхо Москвы08:30

Хаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану

РИА Новости05:45

Хаменеи пообещал «тяжелый удар» по угрожающим Ирану странам

Московский Комсомолец05:40
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:28, Ашберн
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:25
Политика

Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Трансляцию видеообращения вел телеканал «1+1».
Известия вчера в 21:34
Футбол

Нападающий ЦСКА Чалов заинтересовал «Челси»

Лондонский «Челси» заинтересован в покупке нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает британский Daily Express.
Lenta.ru 09:30
Политика

В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

Газета.Ru 11:50
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
Общество

«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Происшествия

Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак

Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Известия 11:32
Происшествия

В Липецкой области в новогоднюю ночь погиб 17-летний подросток

В Лебедянском районе Липецкой области правоохранители проводят проверку по факту смерти 17-летнего подростка в новогоднюю ночь.
Обозреватель Врн 11:43
Общество

Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которую оттолкнул и ударил по руке папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.
REGNUM 07:33
Политика

Суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России

В июле 2017 года американский Минфин заявил, что начислил ExxonMobil штраф в размере $2 млн в связи с нарушением компанией введённых США санкций против России.
RT на русском 00:37
Игры

PlayStation Plus в январе: трилогия Uncharted и Goat Simulator

Обновлено: Sony официально подтвердила, что в январе подписчики PlayStation Plus получат Uncharted: The Nathan Drake Collection и Goat Simulator.
Игромания.ру 05:59
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Общество

Порог для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снизился с 1 января

С 1 января 2020 года снизился порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа.
РЕН ТВ вчера в 18:49
Общество

Более 1 млн человек приняли участие в акции протеста в Гонконге

RT на русском 10:41
Энергетика

Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»

РИА Новости 10:02
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород 04:04
Экономика

В России повысили цены на водку и коньяк

«Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра», — сообщает RT.
URA.Ru 00:14
Космос

«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики

31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Портал Поиск вчера в 03:41
Армия и оружие

В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию

Анкара может отказаться от отправки своих войск в Ливию, если маршал Халифа Хафтар прекратит атаковать Триполи, заявил в среду вице-президент Турции Фуат Октай.
РИА Новости 11:05
Политика

Путин присвоил первое звание генерала в службе судебных приставов ФССП

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов получил первое генеральское звание в службе судебных приставов.
ТАСС 11:03
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости 08:23
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 08:45
Общество

В Киеве проходит традиционное шествие в честь Бандеры

Шествие в честь 111-й годовщины рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры началось в центре Киева, трансляция ведется в YouTube.
РИА Новости 12:15
Кино

В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука

1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
OvideO.ru 10:21
Спорт

Глава МОК Томас Бах выступил против политизации спорта

Международный олимпийский комитета (МОК) выступает решительно против увеличивающейся политизации спорта, так как в противном случае олимпийское движение не сможет выполнить свою миссию по объединению мира.
REGNUM 07:41
Общество

В России ввели электронные трудовые книжки

В России работникам начнут выдавать электронные трудовые книжки вместо бумажных документов.
Lenta.ru вчера в 19:01
Авто

Шел шестой год «агрессии» — Украина втихую открыла двери для российского автопрома

Новостной фронт 30.12.19 в 10:19
Политика

«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры.
РБК 09:48
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Али Хаменеи
Иранский политик
Иранский религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана, один из ближайших соратников лидера Исламской революции аятоллы Р. Хомейни.
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