Политика
REGNUMХаменеи дал ответ на угрозы Ирану со стороны Трампа
Трамп подчеркнул, что это не предупреждение, а угроза. «Всем необходимо знать о том, что Иран не стремится к войне, но любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый удар», — сказал аятолла Хаменеи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:28, Ашберн
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Политика
Зеленский призвал украинцев к объединению в новогоднем поздравлении
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Трансляцию видеообращения вел телеканал «1+1».
Футбол
Нападающий ЦСКА Чалов заинтересовал «Челси»
Лондонский «Челси» заинтересован в покупке нападающего московского ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает британский Daily Express.
Политика
В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
Общество
«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Происшествия
В Липецкой области в новогоднюю ночь погиб 17-летний подросток
В Лебедянском районе Липецкой области правоохранители проводят проверку по факту смерти 17-летнего подростка в новогоднюю ночь.
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которую оттолкнул и ударил по руке папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.
Политика
Суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России
В июле 2017 года американский Минфин заявил, что начислил ExxonMobil штраф в размере $2 млн в связи с нарушением компанией введённых США санкций против России.
Игры
PlayStation Plus в январе: трилогия Uncharted и Goat Simulator
Обновлено: Sony официально подтвердила, что в январе подписчики PlayStation Plus получат Uncharted: The Nathan Drake Collection и Goat Simulator.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Общество
Порог для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снизился с 1 января
С 1 января 2020 года снизился порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа.
Общество
Более 1 млн человек приняли участие в акции протеста в Гонконге
Энергетика
Болгария начала получать газ через «Турецкий поток»
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Экономика
В России повысили цены на водку и коньяк
«Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра», — сообщает RT.
Космос
«Хаббл» сделал потрясающий снимок спиральной галактики
31.12.19 Накануне Нового года Европейское космическое агентство поделилось потрясающей фотографией, сделанной телескопом «Хаббл».
Армия и оружие
В Турции объяснили, от чего зависит отправка войск в Ливию
Анкара может отказаться от отправки своих войск в Ливию, если маршал Халифа Хафтар прекратит атаковать Триполи, заявил в среду вице-президент Турции Фуат Октай.
Политика
Путин присвоил первое звание генерала в службе судебных приставов ФССП
Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов получил первое генеральское звание в службе судебных приставов.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
В Киеве проходит традиционное шествие в честь Бандеры
Шествие в честь 111-й годовщины рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры началось в центре Киева, трансляция ведется в YouTube.
Кино
В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука
1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
Спорт
Глава МОК Томас Бах выступил против политизации спорта
Международный олимпийский комитета (МОК) выступает решительно против увеличивающейся политизации спорта, так как в противном случае олимпийское движение не сможет выполнить свою миссию по объединению мира.
Общество
В России ввели электронные трудовые книжки
В России работникам начнут выдавать электронные трудовые книжки вместо бумажных документов.
Авто
Шел шестой год «агрессии» — Украина втихую открыла двери для российского автопрома
Политика
«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры.