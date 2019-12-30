Политика

REGNUMREGNUMХаменеи дал ответ на угрозы Ирану со стороны Трампа

Трамп подчеркнул, что это не предупреждение, а угроза. «Всем необходимо знать о том, что Иран не стремится к войне, но любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый удар», — сказал аятолла Хаменеи.
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