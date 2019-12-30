Политика
REGNUMХаменеи дал ответ на угрозы Ирану со стороны Трампа
Трамп подчеркнул, что это не предупреждение, а угроза. «Всем необходимо знать о том, что Иран не стремится к войне, но любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый удар», — сказал аятолла Хаменеи.
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Происшествия
Глава Ингушетии обвинил силовиков в недостаточных мерах безопасности на Новый год
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов раскритиковал силовиков за недостаточные меры безопасности в связи с нападением на пост ДПС в Магасе.
Общество
Владимир Путин обратился с новогодним посланием к россиянам
Владимир Путин сделал также акцент на том, что в наступающем 2020 году Россия отметит 75-летие Великой Победы.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Армия и оружие
Киев размещает бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала бронетехнику украинских силовиков и зенитную установку в подконтрольном Киеву населенном пункте Луганское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Происшествия
СМИ: к мусульманскому центру в Петербурге принесли могильные кресты
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Политика
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Наука
Возникновение Эль-Ниньо смогли предсказать за год
Ученые из Германии и Китая разработали метод предсказания Эль-Ниньо — колебания расположения теплых и холодных потоков в экваториальной области Тихого океана — за год до того, как они произойдут.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Происшествия
В Волгоградской области автомобиль сбил семью с ребенком
Мужчина и женщина с 12-летним ребенком под Волгоградом переходили дорогу в неположенном месте, их сбила машина, взрослые погибли, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Технологии
В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций
Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
Политика
Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
Гаджеты
Существенно подешевел 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S
Известно, что Xiaomi TV 4S, который был представлен еще год назад, существенно подешевел со дня старта продаж.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.