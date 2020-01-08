Армия и оружие
ИнтерфаксХаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.
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Происшествия
В Киеве обнародовали данные о гражданстве жертв авиакатастрофы в Иране
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина
В составе «Вашингтона» дубли в матче оформил российский форвард клуба Александр Овечкин (38-я и 57-я минуты) и Ти Джей Оши (22-я, 41-я).
Общество
На борту потерпевшего катастрофу самолета в Иране находились граждане семи стран
Армия и оружие
Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Гаджеты
Анонсированы защищенные умные часы Amazfit T-Rex
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Общество
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей
Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
Политика
Зеленский поручил создать следственную комиссию по факту крушения самолета
Согласно распоряжению Зеленского, должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Происшествия
В правительственном квартале столицы Сомали прогремел взрыв
В правительственном квартале столицы Сомали прогремел мощный взрыв.
Политика
В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
Культура
Слух: студия Marvel вернет на экраны одного из супергероев «Защитников»
По более ранним слухам, сделка с Netflix подразумевала, что Marvel Studios придется подождать два года, прежде чем студия вернет себе права на использование этих героев.
Авто
Составили топ-5 самых надежных японских кроссоверов с вариатором
На третьей строчке - Nissan X-Trail с бесступенчатой КПП Jatco JF011E, работающей в связке с бензиновыми двигателями на 2,0 и 2,5 литра.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Армия и оружие
На базе в Ираке уничтожен самолет ВВС США
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Общество
Определен самый популярный телеканал в России по итогам года
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Происшествия
Неизвестный ворвался в аэропорт Одессы и заявил о бомбе
Неизвестный приехал на микроавтобусе в аэропорт Одессы и заявил, что один из терминалов и еще ряд зданий города заминированы.
Футбол
Лоренсо Мельгарехо: «„Спартак“ хочет продлить контракт со мной»
Армия и оружие
Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Наука
Сок брусники снижает высокое давление и улучшает состояние сосудов
Результаты эксперимента показали, что разбавленный сок брусники способен значительно понижать высокое кровяное давление и помогает восстановить нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых.
Экономика
Стоимость жилья в России может вырасти на треть
В результате аналитики пришли к выводу, что стоимость жилья в РФ может вырасти на треть в этом году.