Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.

Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке

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