Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксХаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи считает, что его стране удалось ответить США, обстреляв американских военных в Ираке.
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Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке

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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Али Хаменеи
Иранский политик
Иранский религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана, один из ближайших соратников лидера Исламской революции аятоллы Р. Хомейни.
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