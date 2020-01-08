Армия и оружие

News.ruNews.ruХаменеи назвал удар по американским базам в Ираке пощёчиной США

Духовный лидер и высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что американцы должны полностью покинуть регион. Атаку иранской армии на базы Соединённых Штатов в Ираке он считает пощёчиной Вашингтону.
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Иран назвал удар по американским базам в Ираке «пощечиной» США

РИА Новости05:32

В Иране назвали успехом атаку на американские военные базы в Ираке

Эхо Москвы04:01

Хаменеи назвал удар по базам США в Ираке пощечиной Америке

ТАСС04:31

Верховный лидер Ирана назвал «пощечиной» удар по военным базам США

Телеканал 360°03:49

Аятолла Хаменеи назвал «пощечиной США» удары по американским базам в Ираке

Российская газета04:50

Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке

Интерфакс02:56

Иран назвал пощечиной США удары по американским базам

Lenta.ru02:48
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Происшествия

На борту разбившегося в Иране украинского лайнера было 176 человек

Rambler News Service 01:43
Футбол

Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов

Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Коммерсантъ вчера в 11:13
Армия и оружие

Военная база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке

Находящаяся на западе Ирака военно-воздушная база США (Айн аль-Асад) подверглась ракетной атаке.
Российская газета вчера в 18:40
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Армия и оружие

В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США

Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия.
News.ru 05:20
Армия и оружие

Нетаньяху пообещал «сокрушительный удар» в случае атаки на Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что каждого, кто осмелится напасть на Израиль, ждет сокрушительный удар.
Московский Комсомолец 05:08
Политика

В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Российская газета 04:35
Происшествия

В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе

Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 01:44
Хоккей

Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ по итогам матчей вторника, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 03:58
Финансы

Российский рынок акций растет после атаки Ирана на базы США

Российский рынок акций после незначительного снижения на открытии торгов перешел к росту на фоне новостей о ракетной атаке Ирана на американские базы в Ираке.
Коммерсантъ 04:32
Футбол

«Сити» в гостях обыграл «Юнайтед» в дерби Манчестера

NewInform вчера в 21:07
Происшествия

На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости 06 января в 05:09
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Известия 06 января в 16:30
Хоккей

«Динамо» Москва – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 8 января

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.
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Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой

Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
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Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»

Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
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Окончено расследование дела о нарушениях в тюрьме, где Цеповяз ел икру

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, в которой осужденный Вячеслав Цеповяз ел крабов, красную икру и готовил шашлыки.
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Дым от пожаров в Австралии достиг Бразилии

Дым от лесных пожаров в Австралии достиг южной Бразилии.
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Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
ТАСС вчера в 16:01
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СМИ узнали о готовности «Шальке» заплатить €15 млн за игрока «Ростова»

По информации узбекского издания, «Шальке» предложил за Шомуродова €15 млн, в том числе €5 млн в виде бонусов за достижения футболиста в немецком клубе.
РБК 04:27
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В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета 06 января в 20:42
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Охота на моржей предопределила неудачу викингов в Гренландии

Находки по всей Европе показывают, что причиной гибели гренландских колоний викингов в XV веке стала слишком активная охота на моржей ради их клыков.
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Пассажиров поезда Петербург-Архангельск ночью эвакуировали из-за «бомбы»

Сообщаение о минировании поезда Санкт-Петербург — Архангельск поступило на телефон экстренной службы в ночь на среду, 8 января.
Росбалт 05:38
Армия и оружие

Официальный Тегеран: Мы никакого отношения не имеем к катастрофе украинского лайнера

Иранский телеканал «Аль-Аалам» сообщает, что, по словам руководства страны, Иран не имеет никакого отношения к катастрофе украинского авиалайнера.
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На третьей строчке - Nissan X-Trail с бесступенчатой КПП Jatco JF011E, работающей в связке с бензиновыми двигателями на 2,0 и 2,5 литра.
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Зеленский поручил возбудить уголовное дело из-за крушения лайнера

РБК 04:28
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Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован

Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
РИА Новости 03:00
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Около 40 человек погибли на похоронах иранского генерала Сулеймани

Погибших в давке уже 40 человек, сообщает агентство FARS со ссылкой на главу Организации экстренной медицины.
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Армия и оружие

Армия Хафтара полностью освободила город Сирт от террористов ПНС Ливии

Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром освободила город Сирт от террористов так называемого Правительства национального согласия Ливии.
Политическая Экспертиза 06 января в 14:26
Футбол

Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева

Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.
Российская газета 04:16
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Али Хаменеи
Иранский политик
Иранский религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана, один из ближайших соратников лидера Исламской революции аятоллы Р. Хомейни.
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