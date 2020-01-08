Духовный лидер и высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что американцы должны полностью покинуть регион. Атаку иранской армии на базы Соединённых Штатов в Ираке он считает пощёчиной Вашингтону.

Хаменеи назвал удар по американским базам в Ираке пощёчиной США

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