Армия и оружие
News.ruХаменеи назвал удар по американским базам в Ираке пощёчиной США
Духовный лидер и высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что американцы должны полностью покинуть регион. Атаку иранской армии на базы Соединённых Штатов в Ираке он считает пощёчиной Вашингтону.
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Происшествия
На борту разбившегося в Иране украинского лайнера было 176 человек
Футбол
Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих футболистов
Нападающий сборной Франции и клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Армия и оружие
Военная база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке
Находящаяся на западе Ирака военно-воздушная база США (Айн аль-Асад) подверглась ракетной атаке.
Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Армия и оружие
В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США
Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия.
Армия и оружие
Нетаньяху пообещал «сокрушительный удар» в случае атаки на Израиль
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что каждого, кто осмелится напасть на Израиль, ждет сокрушительный удар.
Политика
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией
Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Происшествия
В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Хоккей
Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ
Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ по итогам матчей вторника, сообщается на сайте турнира.
Финансы
Российский рынок акций растет после атаки Ирана на базы США
Российский рынок акций после незначительного снижения на открытии торгов перешел к росту на фоне новостей о ракетной атаке Ирана на американские базы в Ираке.
Футбол
«Сити» в гостях обыграл «Юнайтед» в дерби Манчестера
Происшествия
На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Хоккей
«Динамо» Москва – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 8 января
Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва – ЦСКА.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Кино
Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Происшествия
Окончено расследование дела о нарушениях в тюрьме, где Цеповяз ел икру
Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, в которой осужденный Вячеслав Цеповяз ел крабов, красную икру и готовил шашлыки.
Общество
Дым от пожаров в Австралии достиг Бразилии
Дым от лесных пожаров в Австралии достиг южной Бразилии.
Политика
Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин в среду в Стамбуле примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".
Футбол
СМИ узнали о готовности «Шальке» заплатить €15 млн за игрока «Ростова»
По информации узбекского издания, «Шальке» предложил за Шомуродова €15 млн, в том числе €5 млн в виде бонусов за достижения футболиста в немецком клубе.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Наука
Охота на моржей предопределила неудачу викингов в Гренландии
Находки по всей Европе показывают, что причиной гибели гренландских колоний викингов в XV веке стала слишком активная охота на моржей ради их клыков.
Происшествия
Пассажиров поезда Петербург-Архангельск ночью эвакуировали из-за «бомбы»
Сообщаение о минировании поезда Санкт-Петербург — Архангельск поступило на телефон экстренной службы в ночь на среду, 8 января.
Армия и оружие
Официальный Тегеран: Мы никакого отношения не имеем к катастрофе украинского лайнера
Иранский телеканал «Аль-Аалам» сообщает, что, по словам руководства страны, Иран не имеет никакого отношения к катастрофе украинского авиалайнера.
Авто
Составили топ-5 самых надежных японских кроссоверов с вариатором
На третьей строчке - Nissan X-Trail с бесступенчатой КПП Jatco JF011E, работающей в связке с бензиновыми двигателями на 2,0 и 2,5 литра.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Общество
Около 40 человек погибли на похоронах иранского генерала Сулеймани
Погибших в давке уже 40 человек, сообщает агентство FARS со ссылкой на главу Организации экстренной медицины.
Армия и оружие
Армия Хафтара полностью освободила город Сирт от террористов ПНС Ливии
Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром освободила город Сирт от террористов так называемого Правительства национального согласия Ливии.
Футбол
Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева
Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.