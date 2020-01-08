Армия и оружие

News.ruNews.ruХаменеи назвал удар по американским базам в Ираке пощёчиной США

Духовный лидер и высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что американцы должны полностью покинуть регион. Атаку иранской армии на базы Соединённых Штатов в Ираке он считает пощёчиной Вашингтону.
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В Иране назвали успехом атаку на американские военные базы в Ираке

Эхо Москвы04:01

Хаменеи назвал удар по базам США в Ираке пощечиной Америке

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Хаменеи назвал обстрел американских военных в Ираке «пощечиной» США

Коммерсантъ03:59

Верховный лидер Ирана назвал «пощечиной» удар по военным базам США

Телеканал 360°03:49

Иран назвал удар по американским базам в Ираке «пощечиной» США

РИА Новости05:32

Хаменеи назвал «пощечиной» США удар Ирана по американским базам в Ираке

Интерфакс02:56

Иран назвал пощечиной США удары по американским базам

Lenta.ru02:48
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Происшествия

Обнаружены «черные ящики» разбившегося Boeing в Иране

BFM.ru 04:38
Политика

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям РФ не использовать воздушное пространство Ирака, Ирана, Персидского и Оманского заливов.
Политическая Экспертиза 05:19
Политика

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
РИА Новости 06:48
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Армия и оружие

Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана

Президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на две американские авиабазы в Ираке.
Lenta.ru вчера в 19:53
Общество

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.
Газета.Ru 04:16
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском 06:51
Происшествия

В Boeing прокомментировали крушение украинского самолета в Иране

Компания Boeing находится в контакте с представителями Украины в связи с падением самолета Boeing 737 над Тегераном.
Известия 06:25
Футбол

Футболист РПЛ лишился работы из-за проблем с алкоголем

«Ростов» разорвал соглашение с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем последнего с алкоголем.
Lenta.ru 07:06
Общество

В Совете Федерации рассказали, кому снизят пенсии в 2020 году

Некоторым жителям страны в 2020 году снизят пенсии.
АМИТЕЛ 01:22
Происшествия

В Новосибирской области произошел крупный пожар в торговом комплексе

В городе Искитим (Новосибирская область) загорелось здание торгового комплекса «Центральный».
Коммерсантъ 04:52
Политика

В Совфеде оценили слова экс-главы МИД Латвии об отношениях с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего главы МИД Латвии Яниса Юрканса о том, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
RT на русском 04:59
Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия вчера в 14:07
Хоккей

Игорь Ларионов объяснил свои слова о коррупции в МХЛ и ВХЛ

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал свои слова о коррупции в ВХЛ и МХЛ.
Спорт-Экспресс 05:51
Гаджеты

Новая опция OnePlus предотвратит перезарядку телефона

В OnePlus разработали «Оптимизированную зарядку», которая при использовании в ночное время автоматически отключит зарядный блок при 80% заряда батареи, и перед тем как проснется пользователь она автоматически включится и продолжит заряжать устройство.
Astera 05:04
Космос

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС

Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
РИА Новости вчера в 11:26
Хоккей

Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Нева Спорт вчера в 02:24
Армия и оружие

В Кувейте заявили о выводе войск США с базы Арифджан

Обновлено 14:36 мск Министр обороны Кувейта Насер аль-Ахмад ас-Сабах заявил, что США известили его о намерении вывести своих военнослужащих с базы "Арифджан" в течение трех дней.
Известия 06:20
Шоу-бизнес

65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото

Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.
Хорошие новости вчера в 03:30
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Армия и оружие

Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
DP.RU 03:57
Происшествия

В Соколе эвакуировали пассажирский поезд

Инцидент произошел сегодня ночью на станции Сухона. Около 02:30 были эвакуированы пассажиры поезда Санкт-Петербург — Архангельск.
ВЕСТИ35.РФ 06:09
Шоу-бизнес

Андрей Губин отказался возвращаться на сцену

Газета.Ru 06:02
Армия и оружие

Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным

Власти Ирака получили предупреждение от Ирана о готовящемся ракетном ударе по американским военным объектам.
Lenta.ru 06:56
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Происшествия

Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье

Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 06:27
Армия и оружие

Двигатель для ПАК ДА протестируют на «летающей лаборатории» Ил-76

Известно, что в рамках испытаний двигатель для ПАК ДА будет установлен на так называемую «летающую лабораторию» на базе военно-транспортного самолета Ил-76.
ГЛАС.RU 05:32
Армия и оружие

В Израиле ответили на угрозы Ирана

Информация о планах Ирана атаковать Израиль появилась после удара Тегерана по двум американским авиабазам в Ираке.
Lenta.ru 04:09
Политика

Фейковые SMS о срочном призыве в армию напугали американцев

Армия США выпустила предупреждение о "мошеннических" SMS-сообщениях, в которых говорится о том, что их получатель подлежит срочному призыву на военную службу, передает Business Insider.
Газета.Ru 05:20
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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Али Хаменеи
Иранский политик
Иранский религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана, один из ближайших соратников лидера Исламской революции аятоллы Р. Хомейни.
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