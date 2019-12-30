с чего всё началось

Всем необходимо знать о том, что Иран не стремится к войне, но любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый удар.

Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту Соединенных Штатов.

Происшествия Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.

Политика Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".

Хоккей Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.

Общество Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.

Кино Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.

Политика Экс-беркутовец рассказал об угрозах со стороны украинских следователей Следователи, занимавшиеся делом бойцов "Беркута", угрожали им пожизненными сроками, требуя оклеветать коллег из этого спецподразделения, рассказал журналистам вернувшийся из украинского плена бывший боец "Беркута" Сергей Тамтура.

Общество Первым родившимся в Туле ребенком в 2020 году стал мальчик Первым родившимся в Туле ребенком в 2020 году стал мальчик Image by Rainer Maiores from Pixabay Малыш появился на свет в областном перинатальном центре всего через 20 минут после боя курантов.

Экономика Россиянам снова ограничат максимальный долг по кредитам С 1 января вступит в силу последний этап ограничения максимального размера долга по потребительским кредитам и займам.

Общество Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.

Политика Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.

Политика 20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.

Общество С нового года появятся электронные трудовые книжки С 2020 года в России появятся электронные трудовые книжки, которые обеспечат постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности.