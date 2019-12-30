Политика
РИА НовостиХаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану
Ранее Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, который США обвинили в нападении на американское посольство в Багдаде, при этом он подчеркнул, что Иран понесет полную ответственность за гибель людей или ущерб, причиненный какому-либо объекту Соединенных Штатов.
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Всем необходимо знать о том, что Иран не стремится к войне, но любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый удар.
— Али Хаменеи, иранский политикРИА Новости 05:18
с чего всё началось
За организацией штурма американского посольства в Ираке стоит Иран, который понесет "полную ответственность" за эту акцию, написал президент США Дональд Трамп на странице в Twitter.Радио Sputnikвчера в 08:46
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Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Спорт
Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования престижного турнира "Тур де Ски", который проходит в итальянском Тоблахе.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Общество
В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей
В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.передает РИА "Новости".
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Экономика
В России подняли минимальные цены на водку и акцизы на пиво и вино
В России с начала 2020 года увеличилась минимальная стоимость водки, коньяка и бренди.
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Армия и оружие
САА обнаружила секретный склад оружия террористов в провинции Даръа
Все боеприпасы были надежно спрятаны в секретных укрытиях, подвалах и фермах, расположенные на территории южного региона.
Происшествия
Три десятка животных сгорели в вольере зоопарка в Германии
На западе Германии в новогоднюю ночь с зоопарке Крефельда полностью сгорел вольер с обезьянами, все они погибли, сообщила пресс-служба учреждения.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Происшествия
СМИ: 7-летнюю девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь
В Москве правоохранительные органы разыскивают 7-летнюю девочку, которую в новогоднюю ночь похитила неизвестная женщина.
Политика
Экс-беркутовец рассказал об угрозах со стороны украинских следователей
Следователи, занимавшиеся делом бойцов "Беркута", угрожали им пожизненными сроками, требуя оклеветать коллег из этого спецподразделения, рассказал журналистам вернувшийся из украинского плена бывший боец "Беркута" Сергей Тамтура.
Общество
Первым родившимся в Туле ребенком в 2020 году стал мальчик
Первым родившимся в Туле ребенком в 2020 году стал мальчик Image by Rainer Maiores from Pixabay Малыш появился на свет в областном перинатальном центре всего через 20 минут после боя курантов.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Экономика
Россиянам снова ограничат максимальный долг по кредитам
С 1 января вступит в силу последний этап ограничения максимального размера долга по потребительским кредитам и займам.
Общество
Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина
На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
Биатлон
СБР утвердил состав сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило окончательный список спортсменов, которые отправятся на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году
Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.
Политика
Немецкий журналист предостерег ФРГ от союзнических отношений с Россией
Журналист немецкого издания Die Welt назвал «опасной иллюзией» восприятие России в качестве потенциального союзника ФРГ, сообщает RT.
Общество
В центре Екатеринбурга Новый год встретили тысячи человек
В Екатеринбурге главный ледовый городок собрал в новогоднюю ночь восемь тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке
Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Общество
С нового года появятся электронные трудовые книжки
С 2020 года в России появятся электронные трудовые книжки, которые обеспечат постоянный и удобный доступ граждан к информации о своей трудовой деятельности.
Автоспорт
Роберт Кубица объявлен резервным пилотом Alfa Romeo
Экс-пилот Williams Роберт Кубица проведёт сезон-2020 в качестве резервного гонщика команды Alfa Romeo.
Происшествия
Раскрыты личности напавших на пост ДПС в Ингушетии
Подозреваемыми в нападении на пост ДПС в Ингушетии являются Микаил Мизиев и 22-летний Ахмед Имагожев.
Кино
Netflix определил популярные проекты 2019 года
Стриминговый сервис Netflix рассказал о самом востребованном в уходящем году проекте, так, комедию "Загадочное убийство" режиссера Кайла Ньюачека посмотрели 30,9 миллиона зрителей за первые три дня после выхода.