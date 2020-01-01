Политика

Газета.RuГазета.RuХаменеи ответил на угрозы Трампа Ирану

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ответ на заявление американского президента Дональда Трампа сказал, что Тегеран может защитить интересы, величие и прогресс страны перед любым, кто будет этому угрожать.
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