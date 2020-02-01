с чего всё началось

Для последних штраф за оскорбление педагога составит от 100 до 150 тысяч рублей. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, около 70 процентов российских учителей сталкивались с травлей со стороны родителей, учеников или коллег.

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