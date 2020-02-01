Общество
Lenta.ruХамство школьников предложили пресекать штрафами для родителей
Для последних штраф за оскорбление педагога составит от 100 до 150 тысяч рублей. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, около 70 процентов российских учителей сталкивались с травлей со стороны родителей, учеников или коллег.
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с чего всё началось
Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект, серьезно ужесточающий ответственность родителей за то, что их дети издеваются над учителями.Российская газетавчера в 10:00
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Технологии
Amazon открыла первый полноценный продуктовый магазин Amazon Go
Компания Amazon открыла первый полноценный продуктовый магазин Amazon Go Grocery в Сиэтле с технологией автоматической оплаты выбранных товаров и отсутствия кассиров.
Общество
ВОЗ призвала мир готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса
Вспышка нового коронавиурса пока не является пандемией, но «имеет потенциал» ей стать, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе
Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
Общество
Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ
Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Технологии
В России впервые выдали цифровые дипломы на блокчейне
ПГУ выдаст цифровые дипломы на блокчейне Технология, по заявлению представителей компании, гарантирует пожизненную проверяемость документа.
Кино
Новый сериал с Бураком Озчивитом вызвал общественный резонанс
Происшествия
В Красноярске массово «минируют» школы
Школы Красноярска утром 26 февраля массово эвакуируют из-за сообщений о минировании.
Общество
В Хабаровске школы вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании
В среду, 26 февраля, уроки в первую смену в школах Хабаровска прерваны из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, поступивших на электронную почту.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Общество
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году
800 социальных объектов подключат к интернету в Вологодской области к 2022 году. Речь идет о реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
Происшествия
Очевидцев столкновения трех автомобилей ищут в Южно-Сахалинске
Очевидцев ДТП просит откликнуться ОГИБДД Южно-Сахалинска. Авария произошла 5 октября 2019 года в 19:28 .
Общество
Посольство России вошло в пятерку должников за въезд в центр Лондона
Российское посольство в британской столице вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр Лондона, говорится в сообщении парламента Великобритании.
Политика
«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Политика
Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма
Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
Авто
Новый Subaru WRX STI получит новый двигатель
Японский автопроизводитель Subaru работает над новой моделью WRX STI, одна из версий которой получит новый двигатель.
Кино
Как нужно говорить про войну: в Берлине состоялась премьера «Уроков фарси» Вадима Перельмана
С понятной и пробивающей панцири скептиков историей, отличными актерскими работами (аргентинец Бискаярт, засветившийся и в конкурсном провальном триллере "Чужак", выделяется особенно), качественной режиссурой и отличным саундтреком.
Здоровье
Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью
Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
Политика
В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке
Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
Политика
Посольство России направило в Госдеп ноту в связи с содержанием Бута
«В связи с помещением В.А. Бута в спецблок тюрьмы «Мэрион», штат Иллинойс, с дополнительными режимными ограничениями в адрес Госдепартамента были направлены соответствующие ноты протеста», — приводит РИА Новости сообщение.
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Авангард» 2:4
Общество
Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
Политика
В Госдуму внесли поправки к законопроекту по Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли поправки к законопроекту об изменении Конституции.
Политика
США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана
Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».