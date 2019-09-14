с чего всё началось

Посол США в России Джон Хантсман в интервью Интерфаксу сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.

Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий

Религия В РПЦ назвали зарплаты священников Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб.

Музыка Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).

Экономика Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Политика Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.

Общество Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Финансы ВТБ намерен снизить за год-полтора ставки по ипотеке до 8% ВТБ рассчитывает снизить ставки по ипотеке до 8% в течение 1-1,5 лет, заявил глава госбанка Андрей Костин на форуме АБР "Банки России - XXI век".

Происшествия Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП под Петербургом В Тосненском районе Ленинградской области в субботу, 14 сентября, случилось ДТП, в котором погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко.

Здоровье Врач объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк По словам Рака, основная сложность глиобластомы состоит в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга.

Футбол «Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд".

Происшествия Число жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Политика Глава МИД Украины призвал изменить закон о статусе Донбасса Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко.

Спорт Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.

Гаджеты $200 вместо $800: 12-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 1920X рекордно подешевел На момент выпуска 12-ядерного процессора Ryzen Threadripper 1920X его стоимость составляла $800, но с выходом CPU AMD Ryzen 3000 цена стала падать.

Происшествия Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Происшествия Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Футбол «Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.

Общество Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.