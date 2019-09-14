Политика

RT на русскомRT на русскомХантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий

Посол США в России Джон Хантсман в интервью Интерфаксу сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.
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с чего всё началось
Представители Москвы и Вашингтона провели консультации по вопросу увеличения числа дипломатов в обеих странах, сообщает «Интерфакс
» со ссылкой на американского посла в России Джона Хантсмана.
МР7.ру12:15

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Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий

RT на русском07:45

Хантсман сообщил о встрече США и России по увеличению числа дипломатов

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Комсомольская правда09:46

Хантсман заявил о возможном взаимном расширении дипмиссий России и США

ТК Звезда10:09
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
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Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов высказался после поражения от екатеринбургского "Урала" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Новый Land Rover Defender будет представлен на рынке в двух версиях — 90 и 110.
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