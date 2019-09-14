Политика
RT на русскомХантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий
Посол США в России Джон Хантсман в интервью Интерфаксу сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
Известия вчера в 05:33
Футбол
ЦСКА прилетел в Саранск, где сыграет с «Тамбовом»
Футболисты московского ЦСКА прилетели в Саранск, где в воскресенье сыграют с «Тамбовом» в матче 9-го тура чемпионата России.
Матч ТВ 10:40
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
Российская газета 03:21
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Армия и оружие
NI назвал российское оружие, которое позволит «покорить весь мир»
Уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" способны перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, считают эксперты американского издания National Interest.
РИА Новости 09:11
Наука
В Гарварде раздали Шнобелевские премии
В Гарвардском университете в США прошла 29-я церемония вручения Шнобелевских премий.
Рамблер вчера в 06:18
Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ
Встреча состоялась в субботу в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Гол в составе "Спартака" забил Самуэль Жиго (12-я минута), у "Урала" отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль Кабир (60).
РИА Новости 11:28
Шоу-бизнес
В интернете появилось видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В интернете появилось видео со свадьбы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
АБН вчера в 07:21
Общество
Кадастровая палата объяснила, как оформить излишки земли
Закон направлен на уточнение существующих участков и поддержку собственников, которые на протяжении многих лет использовали земли без уточненных границ.
Право.ру вчера в 07:47
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Происшествия
Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем
Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
Коммерсантъ 04:26
Здоровье
Британка лишилась ног и руки из-за кашля
Врачам пришлось выполнить ампутацию обеих ног, левой руки и четырёх пальцев на другой руке.
News.ru 11:33
Космос
Первому эмиратскому космонавту подарили верблюда в Казахстане
12 сентября 2019 года Хаззаа аль-Мансури, которому предстоит стать первым космонавтом из ОАЭ на Международной космической станции, и дублирующий космонавт Султан аль-Неяди подняли флаг ОАЭ во время торжественной церемонии в городе Байконур в Казахстане.
Русские Эмираты вчера в 02:35
Политика
МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса
Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
Вести.Ru 11:22
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Футбол
Серия А. «Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Фиорентиной»
Бомбардир.ру 10:59
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Шоу-бизнес
Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике
StarHit.ru 02:00
Космос
Космические аппараты начнут собирать в Щелкове
Источник фото: телеканал "360" По словам зампреда правительства Подмосковья, в дальнейшем ГКС подготовит 24 космических аппаратов к 2035 году.
Телеканал 360° 11 сентября в 07:50
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Политика
В скандале вокруг шпиона Смоленкова нашли странность
В скандале, разгоревшемся вокруг бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого называют американским шпионом и информатором спецслужб США, есть много несостыковок и странностей.
Lenta.ru 11:07
Наука
Ученые зафиксировали телодвижения мертвецов
Народные новости вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 12 сентября в 00:53
Происшествия
СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино
Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.
РБК 08:08