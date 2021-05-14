ТАССХарампурское месторождение «Роснефти» могут запустить в III квартале 2022 годаОсвоение газового Харампурского месторождения "Роснефти" идет с опережением плана, оно может быть введено в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года.В источникеПодробнее о событииХарампурское месторождение «Роснефти» могут запустить в III квартале 2022 годаТАСС10:02«Роснефть» официально объявила о запуске газового проекта «Роспан»News.ru10:58«Роснефть» заявила о запуске газового проекта «Роспан» в 1 кварталеFinam.Ru10:07«Роснефть» запустила газовый проект «Роспан»ИА Красная Весна10:58Показать ещёОценитьПоделиться