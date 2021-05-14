Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Харампурское месторождение «Роснефти» могут запустить в III квартале 2022 года

Освоение газового Харампурского месторождения "Роснефти" идет с опережением плана, оно может быть введено в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года.В источнике

Подробнее о событии

Харампурское месторождение «Роснефти» могут запустить в III квартале 2022 года

ТАСС10:02

«Роснефть» официально объявила о запуске газового проекта «Роспан»

News.ru10:58

«Роснефть» заявила о запуске газового проекта «Роспан» в 1 квартале

Finam.Ru10:07

«Роснефть» запустила газовый проект «Роспан»

ИА Красная Весна10:58
Интересное

Хинштейн сообщил о задержании в Москве сына экс-главы Мордовии

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании в Москве бывшего заместителя председателя правительства Мордовии и сына экс-губернатора республики Алексея Меркушкина по делу о взятке начальнику отделения республиканского Центробанка.
Интерфаксвчера в 14:53