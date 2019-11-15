Единоборства

Российская газетаРоссийская газетаХаритонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле

Российский боец ММА Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу в главном поединке прошедшего в Израиле турнира Bellator 234. Накануне поединка на взвешивании россиянин оказался на 10 кг тяжелее своего оппонента.
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Харитонов уже в первом раунде боя с Васселлом порвал связку

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Харитонов техническим нокаутом проиграл на турнире Bellator 234

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Харитонов извинился за поражение в бою с Васселлом на Bellator 234 и рассказал о серьезной травме

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Харитонов – о поражении Васселлу: «Порвал связку. Остановиться не мог, бился дальше»

Sports.ru01:57

Крушение Харитонова. Русский боец был явным фаворитом, но проиграл нокаутом

Спорт-Экспресс01:20

Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле

Российская газетавчера в 22:50
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Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
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«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
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Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года

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Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
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WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
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Британский боец без правил
Английский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой и полутяжёлой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года, известен прежде всего по участию в турнирах бойцовской организации Bellator, где дважды был претендентом на титул чемпиона в полутяжёлом весе.
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