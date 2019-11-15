Российский боец ММА Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу в главном поединке прошедшего в Израиле турнира Bellator 234. Накануне поединка на взвешивании россиянин оказался на 10 кг тяжелее своего оппонента.

Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле

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