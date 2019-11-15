Единоборства

News.ruNews.ruХаритонов проиграл Васселлу техническим нокаутом

Российский боец ММА Сергей Харитонов (29-7) потерпел поражение техническим нокаутом от британца Линтона Васселла (19-8) в главном бою вечера на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
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Харитонов техническим нокаутом проиграл на турнире Bellator 234

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Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле

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НАТО заменит флот самолетов AWACS машинами с искусственным интеллектом

В ближайшие 15 лет НАТО заменит самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) новейшими технологиями, включая искусственный интеллект.
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Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

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Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

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Рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса снова побили

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
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В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

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Линтон Васселл
Британский боец без правил
Английский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой и полутяжёлой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года, известен прежде всего по участию в турнирах бойцовской организации Bellator, где дважды был претендентом на титул чемпиона в полутяжёлом весе.
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