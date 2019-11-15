Единоборства
News.ruХаритонов проиграл Васселлу техническим нокаутом
Российский боец ММА Сергей Харитонов (29-7) потерпел поражение техническим нокаутом от британца Линтона Васселла (19-8) в главном бою вечера на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
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Экономика
В России захотели чеканить монеты в 50 рублей
Представители вендинговой индустрии выступают за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Политика
Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»
Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Шоу-бизнес
Джигарханяна экстренно госпитализировали
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Игры
На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4
Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
Здоровье
Врачи назвали полезные продукты, повышающие уровень сахара в крови
В растении содержатся полезные для здоровья витамины и микроэлементы, но его ГИ равно 75 ед. Кабачки увеличивают уровень глюкозы в крови.
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Ванкувер»
Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил гол.
Шоу-бизнес
Актриса Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Обо всем актриса Яна Поплавская рассказала «Пятому каналу». Она отметила, что ее будущим мужем станет радиоведущий Евгений Яковлев.
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать
Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото дочери с первого дня рождения
Светлана Лобода показала поклонникам долгожданные фото младшей дочери Тильды, сделанные на ее первом дней рождения.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу
Фигурное катание
Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве
15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Происшествия
Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае
В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Общество
Новый владелец «Интуриста» выведет компанию на IPO
Новый владелец российского туроператора планирует вывести его на IPO после завершения рекапитализации и реструктуризации.
Экономика
Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России
Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Транспорт
«Умные» остановки появятся в России
В нескольких регионах России в 2020 году в пилотном режиме будет запущена работа остановок, которые будут вызывать автобус автоматически.
Кино
Опубликован трейлер боевика «Шестеро вне закона» с Райаном Рейнольдсом
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Общество
Московский метрополитен заказал форму у дизайнера олимпийской сборной
Шить спецодежду для метро будут партнеры компании на территории России, пояснила дизайнер.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb.
Энергетика
Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России
"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.
Авто
Продажи автомобилей с пробегом в октябре выросли на 2%
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Политика
Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.