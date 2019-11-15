Единоборства

News.ruNews.ruХаритонов проиграл Васселлу техническим нокаутом

Российский боец ММА Сергей Харитонов (29-7) потерпел поражение техническим нокаутом от британца Линтона Васселла (19-8) в главном бою вечера на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
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Харитонов уже в первом раунде боя с Васселлом порвал связку

Чемпионат01:19

Харитонов техническим нокаутом проиграл на турнире Bellator 234

Sportbox.RUвчера в 16:27

Русского тяжа Харитонова жестко добили на Bellator в Израиле. Он не проигрывал с 2017-го

Sport24.ru02:35

Харитонов извинился за поражение от Васселла на Bellator 234

Матч ТВвчера в 19:31

Харитонов – о поражении Васселлу: «Порвал связку. Остановиться не мог, бился дальше»

Sports.ru01:57

Крушение Харитонова. Русский боец был явным фаворитом, но проиграл нокаутом

Спорт-Экспресс01:20

Харитонов проиграл Васселлу нокаутом на турнире Bellator в Израиле

Российская газетавчера в 22:50
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Экономика

В России захотели чеканить монеты в 50 рублей

Представители вендинговой индустрии выступают за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей.
Lenta.ru 03:16
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 01:59
Политика

Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»

Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
REGNUM вчера в 14:14
Политика

Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше

"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Газета.Ru 13 ноября в 12:05
Шоу-бизнес

Джигарханяна экстренно госпитализировали

Вести Подмосковья вчера в 23:11
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Игры

На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4

Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
REGNUM 13 ноября в 13:23
Здоровье

Врачи назвали полезные продукты, повышающие уровень сахара в крови

В растении содержатся полезные для здоровья витамины и микроэлементы, но его ГИ равно 75 ед. Кабачки увеличивают уровень глюкозы в крови.
RuNews24.ru 03:54
Происшествия

В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
РБК 02:54
Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Ванкувер»

Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил гол.
Чемпионат 00:44
Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Обо всем актриса Яна Поплавская рассказала «Пятому каналу». Она отметила, что ее будущим мужем станет радиоведущий Евгений Яковлев.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать

Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
Пятый канал вчера в 20:22
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото дочери с первого дня рождения

Светлана Лобода показала поклонникам долгожданные фото младшей дочери Тильды, сделанные на ее первом дней рождения.
Актуальные Новости вчера в 09:44
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу

Росбалт вчера в 02:17
Фигурное катание

Медведева и Трусова выступят на этапе Гран-при в Москве

15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия

Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае

В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Lenta.ru 02:11
Общество

Новый владелец «Интуриста» выведет компанию на IPO

Новый владелец российского туроператора планирует вывести его на IPO после завершения рекапитализации и реструктуризации.
Ведомости 01:50
Экономика

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Говорит Москва 02:30
Транспорт

«Умные» остановки появятся в России

В нескольких регионах России в 2020 году в пилотном режиме будет запущена работа остановок, которые будут вызывать автобус автоматически.
Neva.Today вчера в 21:41
Кино

Опубликован трейлер боевика «Шестеро вне закона» с Райаном Рейнольдсом

Piter.tv вчера в 14:38
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
REGNUM вчера в 07:42
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Российская газета вчера в 21:33
Общество

Московский метрополитен заказал форму у дизайнера олимпийской сборной

Шить спецодежду для метро будут партнеры компании на территории России, пояснила дизайнер.
Ведомости 03:12
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb.
Lenta.ru 03:17
Энергетика

Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России

"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.
ТАСС вчера в 02:22
Авто

Продажи автомобилей с пробегом в октябре выросли на 2%

110km.ru 12 ноября в 04:35
Финансы

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости 13 ноября в 12:19
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
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Сергей Валерьевич Харитонов
Российский спортсмен
Российский спортсмен, преимущественно известный по профессиональным выступлениям в боях по смешанным единоборствам, бронзовый призёр Гран-при Pride Fighting Championships. За свою карьеру в ММА он выступал под эгидой Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce, а в настоящее время Сергей имеет контракт с M-1 Global. Одержал победы над такими бойцами как Фабрицио Вердум, Андрей Орловский, Педро Ризу и Алистар Оверим.
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Линтон Васселл
Британский боец без правил
Английский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой и полутяжёлой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года, известен прежде всего по участию в турнирах бойцовской организации Bellator, где дважды был претендентом на титул чемпиона в полутяжёлом весе.
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