Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессХарьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»

Шахтер — Манчестер Сити
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестером Сити», который состоится в Харькове, футболисты «Шахтера» прогулялись по Харькову и встретились с местными болельщиками, соответствующими фото и видео клуб поделился в Instagram.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Шахтер Донецк» – «Манчестер Сити»: прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2019/2020

ODDS.ruвчера в 16:46

Харьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»

Спорт-Экспресс06:37

«Шахтер» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Чемпионат08:30

«Шахтер» - «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Российская газетавчера в 17:00

«Раздались два взрыва, мы обернулись и стали играть». Что сейчас с футболом в Донбассе

Sport24.ru06:45

«Шахтер» – «Манчестер Сити». 18.09.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings16 сентября в 14:15

«Шахтер» — «Манчестер Сити»: такова судьба

Все про Спорт ру15 сентября в 22:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Происшествия

В Дагестане задержан сторонник ИГ, планировавший теракт

Интерфакс 07:49
Кино

Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма

Внешний вид 55-летней звезды привлек внимание общественности.
Телепрограмма 07:35
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Экономика

«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Политика

СМИ сообщили об угрозе срыва саммита «нормандской четверки»

Представители украинской делегации в среду, 18 сентября, отказались подписывать «формулу Штайнмайера», которая предусматривает предоставление особого статуса Донбассу в составе Украины.
Известия 09:13
Шоу-бизнес

Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану

Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.
Lenta.ru 09:07
Религия

В РПЦ выступили против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что он против крещения детей, появившихся в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства.
Взгляд.ру 09:44
Кино

Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»

Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Происшествия

Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб

Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Политика

Песков отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принимает к сведению общественный резонанс, вызванный делом актера Павла Устинова, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:15
Происшествия

Появилось видео задержания браконьеров из КНДР

Опубликовано видео, на котором запечатлен момент задержания погранслужбой России более 160 браконьеров из КНДР в Японском море.
Газета.Ru 09:59
Волейбол

Волейболистки сборной России уверенно обыграли Корею на Кубке мира

Sport24.ru 01:26
Происшествия

Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта

Российская газета 09:25
Армия и оружие

В России создали ракету с недостижимой дальностью действия

В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Газета.Ru 08:01
Наука

Пиво оберегает от развития диабета

Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru вчера в 09:00
Экономика

Белоусов заявил Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы

Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание российского лидера Владимира Путина на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно».
РБК 09:40
Происшествия

В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Российская газета 04:39
Общество

С какого возраста положены льготы для предпенсионеров

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Политика

И.о. посла США на Украине назвал санкции против России недостаточными

Исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор заявил о необходимости ввести «более широкие санкции» в отношении России.
Известия 08:48
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Газета.Ru 08:15
Общество

РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста

Руководство РПЦ поручило правозащитному центру Всемирного Русского Народного Собора изучить дела задержанных на акциях протеста в Москве и проверить, не нарушались ли их права в судах, говорится в комментарии Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Интерфакс 07:41
Здоровье

Онищенко оценил вероятность скачка смертности от рака в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал заявление директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачёва профессора Алексея Масчана о том, что если в стране не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30%.
RT на русском 08:13
Авто

Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом

Еще специалисты сообщили, что в Татарстане средний возраст автомобилей составил 8,5 года. В этом регионе продаются самые молодые машины.
Tvoe-avto.com 15 сентября в 11:34
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Экономика

Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.
РБК 06:28
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета 08:13
Политика

Трамп назначил нового советника по национальной безопасности

Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.
Коммерсантъ 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное