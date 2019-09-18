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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессХарьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»

Шахтер — Манчестер Сити
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестером Сити», который состоится в Харькове, футболисты «Шахтера» прогулялись по Харькову и встретились с местными болельщиками, соответствующими фото и видео клуб поделился в Instagram.
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