Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессХарьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Металлист»
В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестером Сити», который состоится в Харькове, футболисты «Шахтера» прогулялись по Харькову и встретились с местными болельщиками, соответствующими фото и видео клуб поделился в Instagram.
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