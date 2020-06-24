Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияРазвод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. Об этом рассказал ведущий проекта Владимир Маркони. Сначала догадки фанатов пары о розыгрыше Маркони подтвердил в своем Instagram.
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Кристина Асмус оценила комментарии о ее разводе с Харламовым

Вечерняя Москва17:16

Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш: ведущий Comment Out Маркони сдал пару

Телепрограмма10:25

Разводу быть! Харламов ответил на заявление Маркони об участии пары в пранк-шоу

Woman.ru13:31

Харламов отреагировал на сообщения о постановочном разводе с Асмус

РИА Новости13:52

Ведущий шоу Comment Out о разводе Харламова и Асмус: «Это веселый розыгрыш»

StarHit.ru10:00

Ведущий YouTube-шоу Comment Out назвал развод Харламова и Асмус веселым розыгрышем

Невские Новости10:55

Развод Харламова и Асмус — это розыгрыш и задание шоу, рассказал Ведущий Comment Out Владимир Маркони

Комсомольская правда08:20
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Политика

Путин оценил парад Победы в Москве

Общественная служба новостей 05:04
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Автоконцерн Audi прекращает сотрудничество с телеведущей Ксенией Собчак из-за расистских высказываний, передает газета Süddeutsche Zeitung сообщение агентства DPA.
Ведомости 14:07
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Общество

В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском 10:05
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Происшествия

Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади

Lenta.ru 13:44
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Культура

Елена Степаненко прокомментировала новость о закрытии её телешоу

Paparazzi.ru вчера в 07:34
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
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Общество

В Польше обвинили Газпром в хитроумном плане

Согласие Газпрома выплатить компенсацию в полтора миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда доказывает "хитроумный план" России, пишет польская газета Do Rzeczy.
Газета.Ru 11:59
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Футбол

АЕК под руководством Карреры вышел в финал Кубка Греции

В ответном матче 1/2 финала Кубка Греции АЕК, который тренирует Массимо Каррера, сыграл в гостях вничью с «Арисом» — 2:2.
Sport24.ru 14:46
Технологии

В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram

В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург 05:55
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Игры

СМИ выяснили причину увольнения Кодзимы из Konami

Релиз игры был назначен на 2016 год, но в 2015-м Konami отменила её выход из-за увольнения Кодзимы.
CyberSport.ru 09:10
Армия и оружие

США перебазируют в Польшу две тысячи военных

США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
РИА Новости вчера в 02:06
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Общество

В Москве завершился 15-минутный салют

Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
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Наука

Представлена нанолинза, способная сжимать свет

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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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Экономика

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
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Космос

В космос – на воздушном шаре: Space Perspective запустит первую «космическую» гостиницу

Американская компания Space Perspective анонсировала запуск в стратосферу «космической гостиницы» в виде капсулы на воздушном шаре.
Южный Федеральный 21 июня в 13:43
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
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Общество

В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Газета.Ru 15:59
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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Финансы

На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% федерального бюджета

Федеральная поддержка увеличится на 992 млрд руб. по сравнению с ожидаемым объемом 2020 года (3,22 трлн руб.), или на 768 млрд руб. по сравнению с планом на 2021 год из действующего закона о бюджете ПФР (поправки утверждены в марте).
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Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Отставание часов президента России Владимира Путина во время обращения к гражданам объясняется тем, что выступление шло в записи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 14:50
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Политика

Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
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Общество

Лукашенко расплакался на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
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Политика

Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
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Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
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Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

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Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
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Политика

Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
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российская актриса театра и кино. Наиболее известна по роли Варвары Черноус в сериале «Интерны».
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Гарик Харламов
Российский актёр
Российский актёр кино и телевидения, юморист, телеведущий, шоумен и певец. Резидент и ведущий телепроекта Comedy Club, бывший участник команд КВН «Сборная Москвы „МАМИ“» и «Незолотая молодёжь». Бывший ведущий реалити-шоу «Офис», программы «Три обезьяны», юмористических проектов «Бульдог-шоу» и «ХБ».
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