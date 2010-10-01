Футбол

Sports.ruSports.ruХарри Кейн: «20 лет мы говорим о трофеях, а их все нет. Хочу выиграть титул со сборной»

Англия — Болгария
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Уэмбли»
Харри Кейн
24′
Майкл Кин
30′
36′
Николай Бодуров
Харри Кейн
49′
Рахим Стерлинг
55′
65′
Николай Бодуров
Кристиан Димитров
Джордан Хендерсон
Мэйсон Маунт
67′
67′
Марселиньо да Коста
Кирил Десподов
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
71′
Харри Кейн
73′
Харри Кейн
Алекс Окслейд-Чемберлен
77′
82′
Галин Иванов
Даниэль Младенов
Дэнни Роуз
90′+3′
Англия уже давно ничего не выигрывала. Это моя цель как капитана, и я знаю, что все парни тоже хотят выигрывать чемпионаты. Но мы уже 10, 15, 20 лет говорим об этом, а побед все нет.
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Харри Кейн: «20 лет мы говорим о трофеях, а их все нет. Хочу выиграть титул со сборной»

Sports.ru16:53

Харри Кейн: «Англия давно не выигрывала трофеев. Это моя цель как капитана»

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