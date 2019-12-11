Экономика

РБКРБК«Хартия» Игоря Чайки построит мусоросортировочный завод в Щелково

«Хартия» бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайки собирается построить завод по сортировке и переработке мусора в Щелково. Об этом РБК рассказал заместитель генерального директора компании Владимир Новиков. По его словам, мощность завода составит 1–1,2 млн т в год.
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«Хартия» Игоря Чайки построит мусоросортировочный завод в Щелково

РБК06:52

Компания сына генпрокурора Чайки построит мусороперерабатывающий завод в Подмосковье

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