Экономика
РБК«Хартия» Игоря Чайки построит мусоросортировочный завод в Щелково
«Хартия» бизнесмена и сына генпрокурора России Игоря Чайки собирается построить завод по сортировке и переработке мусора в Щелково. Об этом РБК рассказал заместитель генерального директора компании Владимир Новиков. По его словам, мощность завода составит 1–1,2 млн т в год.
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Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Космос
«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы
Российско-немецкая обсерватория «Спектр-РГ» была запущена с космодрома Байконур 13 июля 2019 года.
Политика
На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
Футбол
Луценко стал лучшим футболистом декабря в РПЛ
Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко признан лучшим игроком декабря в российской Премьер-Лиге.
Общество
Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
Происшествия
Названа причина смерти девочки в детсаду Астраханской области
В Астраханской области установили предварительную причину смерти двухлетней девочки. Трагедия произошла в одном из детсадов города Камызяка.
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в раде
Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Общество
Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар
Самым доступным и комфортным для жизни городом России признали Краснодар.
Гаджеты
Начались продажи Apple Mac Pro за 3,3 миллиона рублей
За максимальную комплектацию, оборудованную высокопроизводительным 28-ядерным ЦП Intel Xeon компания просит почти 53 тысячи долларов (около 3,3 миллиона рублей).
Политика
Глава ДНР Пушилин выдвинул ультиматум Киеву
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин потребовал от Киева опубликовать официальный текст коммюнике по итогам саммита нормандской четверки в Париже 9 декабря.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Экономика
Схемы обналичивания денег стали крупнее, заявил Росфинмониторинг
Схемы обналичивания незаконно полученных доходов в России за последнее время претерпели существенные изменения: они стали крупнее и часто создаются с использованием государственных институтов, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
Происшествия
В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Армия и оружие
Безостановочная стрельба Т-72 на ходу попала на видео
На полигоне под белорусским Борисовым танки Т-72Б, двигаясь со скоростью около 10 километров в час, провели безостановочную стрельбу по мишеням.
Шоу-бизнес
О параличе Анастасии Заворотнюк сообщили СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной, утверждает портал Mash со ссылкой на собственный источник.
Культура
Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине
Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
Армия и оружие
Как выглядит стелс-корабль ВМС Швеции на экране радара
В сети появился снимок экрана бортового радара одного из кораблей Швеции, находившегося на момент съёмки в примерно в 250-300 м от корвета типа «Висбю» (Visby).
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Кино
Объявлен актерский состав перезапуска фильма «Один дома»
Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Происшествия
В Челябинске сообщили о задержании экс-мэра Евгения Тефтелева
Гаджеты
Раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Москву тревожит усиление активности НАТО, заявил Лавров
Москву тревожат усиление активности НАТО у границ Белоруссии и РФ, а также принятые на саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.