Крупнейший оператор переработки мусора «Хартия», принадлежащий сыну генпрокурора России Игорю Чайке, построит завод по сортировке и переработке мусора в Щелкове, рассказал РБК заместитель гендиректора компании Владимир Новиков.

«Хартия» Игоря Чайки построит завод по переработке мусора в Щелкове

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