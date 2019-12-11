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ВедомостиВедомости«Хартия» Игоря Чайки построит завод по переработке мусора в Щелкове

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Крупнейший оператор переработки мусора «Хартия», принадлежащий сыну генпрокурора России Игорю Чайке, построит завод по сортировке и переработке мусора в Щелкове, рассказал РБК заместитель гендиректора компании Владимир Новиков.
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«Хартия» Игоря Чайки построит мусоросортировочный завод в Щелково

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