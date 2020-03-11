с чего всё началось

Некогда один из самых влиятельных людей в киноиндустрии, 67-летний кинопродюсер Харви Вайнштейн получил 23 года заключения с отбыванием срока в тюрьме штата Нью-Йорк - за свои преступления на сексуальной почве. Об этом только что сообщила газета The New York Times.

Общество В России массово скупают iPhone Запасы могут закончиться уже в конце марта На фоне повышения курса доллара в России начали скупать технику Apple.

Общество Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.

Спорт FIS прокомментировала отказ норвежцев выступать в США и Канаде Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Вегард Ульванг отреагировал на решение сборной Норвегии пропустить заключительные этапы Кубка мира из-за угрозы заражения коронавирусом.

Игры GTA 6 могут анонсировать 20 марта Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.

Общество Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно (с субботы до понедельника), – рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роструда Иван Шкловец.

Общество В Крыму задержали четырех террористов В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.