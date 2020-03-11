Общество
Российская газетаХарви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы
Некогда один из самых влиятельных людей в киноиндустрии, 67-летний кинопродюсер Харви Вайнштейн получил 23 года заключения с отбыванием срока в тюрьме штата Нью-Йорк - за свои преступления на сексуальной почве. Об этом только что сообщила газета The New York Times.
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Общество
В России массово скупают iPhone
Запасы могут закончиться уже в конце марта На фоне повышения курса доллара в России начали скупать технику Apple.
Политика
Депутаты Рады впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы
Депутаты Верховной рады Украины впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Общество
Украина ввела трехнедельный тотальный карантин из-за коронавируса
Украина ввела трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса COVID-2019, сообщила на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Виктория Сюмар.
Политика
Путин не поддержал предложение о досрочных выборах в Госдуму
Российский лидер Владимир Путин не одобрил идею о проведении досрочных выборов в Государственную думу.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Здоровье
В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса
В софийской больнице зафиксирован первый на территории Болгарии случай летального исхода из-за коронавируса.
Спорт
FIS прокомментировала отказ норвежцев выступать в США и Канаде
Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Вегард Ульванг отреагировал на решение сборной Норвегии пропустить заключительные этапы Кубка мира из-за угрозы заражения коронавирусом.
Армия и оружие
The Drive оценил особенности атомной подлодки «Князь Владимир»
Американский ресурс The Drive заинтересовался видеосюжетом о том, как устроена новейшая российская атомная подлодка "Князь Владимир".
Происшествия
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Энергетика
Обещание не снижать цены на бензин в России объяснили
Аналитик компании «Финам» Сергей Дроздов в свою очередь объяснил, почему в аналогичной ситуации американские компании снижают цены на бензины.
Происшествия
Под Тамбовом нашли тело пропавшей школьницы
Тело 13-летней школьницы из села Бокино под Тамбовом найдено водолазами в реке Цна.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Политика
Терешкова объяснила, зачем нужно обнулить президентские сроки Путина
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, зачем нужна поправка об обнулении президентских сроках Владимира Путина.
Технологии
Поставки 8K-телевизоров в 2020 году вырастут почти пятикратно
В нынешнем году ожидается резкий рост поставок телевизоров ультравысокого разрешения 8К.
Происшествия
Контролер в метро получила страшную травму головы из-за безбилетника
Игры
GTA 6 могут анонсировать 20 марта
Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
В связи с празднованием Дня Победы россиян снова ожидают длинные выходные – с 9 по 11 мая включительно (с субботы до понедельника), – рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роструда Иван Шкловец.
Политика
Путин пообещал повторить ВОВ в случае нападения на РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что готов повторить Великую Отечественную войну, если на Российскую Федерацию кто-нибудь посмеет напасть.
Происшествия
Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву
Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Общество
Белоруссия выдвинула новые предложения по поставкам нефти из России
9 марта пресс-секретарь белорусского концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что пять российских нефтяных компаний приступили к поставкам нефти в Белоруссию.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
В Крыму задержали четырех террористов
В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Здоровье
14,5 млн рублей получила Архангельская область на выявление онкологии
Архангельской области дали 14,5 млн. Отметим, что постановление о стимулирующих выплатах было принято в январе этого года.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Происшествия
Мать троих детей Мэйуэзера найдена мертвой
Мать троих детей американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис найдена мертвой в собственной машине.