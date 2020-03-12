Общество
ИнтерфаксХарви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии, сообщает в среду агентство Associated Press. Вайнштейн признан виновным в изнасиловании женщины в 2013 году и в принуждении другой жертвы к оральному сексу в 2006 году.
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