Общество
ИнтерфаксХарви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии, сообщает в среду агентство Associated Press. Вайнштейн признан виновным в изнасиловании женщины в 2013 году и в принуждении другой жертвы к оральному сексу в 2006 году.
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