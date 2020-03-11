с чего всё началось

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии, сообщает в среду агентство Associated Press. Вайнштейн признан виновным в изнасиловании женщины в 2013 году и в принуждении другой жертвы к оральному сексу в 2006 году.

Политика В Киеве обвинили Россию в желании захватить Украину и Белоруссию Россия хочет полностью захватить Украину и Белоруссию, заявил депутат Верховной рады Украины от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Вятрович 11 марта на своей странице в Facebook.

Общество Москвичи вступили в неравный бой с управляющей компанией. Теперь им угрожают расправой По закону, жители многоквартирных домов в России имеют право сами выбирать способ управления зданиями — можно распоряжаться имуществом непосредственно, создать товарищество собственников жилья (ТСЖ) или переложить все заботы на плечи управляющей компании (УК).

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.

Общество Российских туристов перестали пускать в Италию Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.

Энергетика Минэнерго РФ назвало приемлемый для Москвы уровень цен на нефть Москва, 11 марта 2020, 23:15 — REGNUM Российскую Федерацию устраивают цены на нефть в районе $45−55 за баррель — такой уровень цен позволяет реализовывать долгосрочные проекты по добыче черного золота в Арктике.

Политика Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.

Здоровье Второй человек в мире излечился от ВИЧ Как сообщают врачи, пациента вылечили не лекарства от ВИЧ, а стволовые клетки от рака, который тоже у него был.

Спорт Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.

Единоборства Емельяненко описал бой с Кадыровым Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ «С 00 часов 00 минут 13 марта 2020 года временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с территории Российской Федерации на территорию Итальянской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, Французской Республики и в обратном направлении», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.