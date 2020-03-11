Общество

ИнтерфаксИнтерфаксХарви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии, сообщает в среду агентство Associated Press. Вайнштейн признан виновным в изнасиловании женщины в 2013 году и в принуждении другой жертвы к оральному сексу в 2006 году.
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Голливудского продюсера 67-летнего Харви Вайнштена, которого несколько десятков женщин обвинили в сексуальных домогательствах и насилии, приговорили к 23 годам тюрьмы, сообщает
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