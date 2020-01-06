Общество

Газета.RuГазета.RuХарви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN. Прокуроры в Лос-Анджелесе выдвинули против Вайнштейна обвинения в изнасиловании одной женщины и сексуальных домогательствах к другой в 2013 году.
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СМИ сообщили о новых обвинениях в домогательствах против Вайнштейна

РИА Новости14:58

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Вайнштейну новые обвинения в насилии

ТАСС16:05

Вайнштейн получил новые обвинения в насилии от прокуратуры Лос-Анджелеса

Московский Комсомолец16:47

Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Газета.Ru15:10

Суд над Вайнштейном: экс-продюсер пытался пойти на мировую

Вести.Ru17:20

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Харви Вайнштейну новые обвинения

Эхо Москвы17:07

Харви Вайнштейн пришел на первое заседание суда с ходунками

Комсомольская правда12:42
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Новый Airstream Astrovan II будет доставлять астронавтов к космическому Boeing CST-100 Starliner.
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Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Золотое при минировании местности.
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80% респондентов выступили против возвращения пива на стадионе, причем чаще всего такой идее противятся пожилые россияне в возрасте от 60 лет.
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Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 09:17
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Мучные черви помогут безопасно решить проблему пластмассовых отходов

МедиаПоток вчера в 05:32
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Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за фильм «Джокер»

Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
РБК вчера в 23:41
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Американская компания Chevron эвакуировала своих сотрудников из Ирака

Американская нефтяная компания Chevron эвакуировала всех своих сотрудников из Ирака после авиаудара США по Багдаду, в ходе которого был убит генерал Касем Сулеймани, пишет в понедельник, 6 января, CNN.
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В NASA представили планы на 2020 год

Американское аэрокосмическое агентство NASA в 2020 году отправит автоматическую миссию на Марс и начнёт подготовку к пилотируемой миссии на Луну.
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Стартовали съемки нового «Бэтмена»

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Компания AMD объявила о выпуске флагманской видеокарты для киберспорта Radeon RX 5600 XT.
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Поклонники Анастасии Заворотнюк перестают верить в болезнь актрисы

Поклонники Анастасии Заворотнюк перестают верить в болезнь актрисы.
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Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
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Жительница Омска разбилась насмерть во время катания на тюбинге

В Омске 45-летняя женщина погибла во время катания на тюбинге с горки. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по региону.
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Беларусь договорилась о закупке нефти из России без премии к цене

Беларусь оформляет документы на закупку первой партии российской нефти в этом году по цене без премии.
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Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону

Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
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По меньшей мере 30 человек погибли в северо-восточном нигерийском штате Борно после взрыва самодельного устройства на мосту, сообщает во вторник, 7 января, Reuters.
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На заводе ЗАЗ в Украине наладили сборку автомобилей Lada

Речь идет о начале сборки машин из машинокомплектов, поставленных «АвтоВАЗом», на Запорожском автомобильном заводе.
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Охота за гравитацией — китайцы испытали возможности «космической арфы»

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Красная весна 12:40
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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