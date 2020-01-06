Общество

КоммерсантъКоммерсантъХарви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Известному голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения — лос-анджелесский офис прокурора обвинил его в сексуальном насилии над двумя женщинам во время «оскаровской» недели в 2013 году.
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Суд над Вайнштейном: экс-продюсер пытался пойти на мировую

Вести.Ru17:20

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Вайнштейну новые обвинения в насилии

ТАСС16:05

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила Харви Вайнштейну новые обвинения

Эхо Москвы17:07

Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Газета.Ru15:10

СМИ сообщили о новых обвинениях в домогательствах против Вайнштейна

РИА Новости14:58

Вайнштейн получил новые обвинения в насилии от прокуратуры Лос-Анджелеса

Московский Комсомолец16:47

Харви Вайнштейн пришел на первое заседание суда с ходунками

Комсомольская правда12:42
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Сборы «Звездных войн 9» превысили 900 миллионов долларов

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В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7

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Захарова высмеяла «ошибку» США с письмом о выводе войск из Ирака

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе американских войск из Ирака.
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Специалисты перечислили ключевые автоновинки 2020 года в России

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Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
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Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
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Дочь Любови Успенской вышла на сцену после четырех операций

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вышла в свет после долгой реабилитации из-за полученной на отдыхе в 2018 году травмы.
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В Россию с Рождеством пришла аномально теплая погода

По оценкам Гидрометцентра, аномально теплая погода в стране продержится до конца первой декады января.
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На 2020 год прогноз у экспертов достаточно мрачный: обязательная маркировка и перерегистрация цен только отпугнут производителей.
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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