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Политика США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.

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Хоккей «Нэшвилл» уволил главного тренера Лавиолетта «Нэшвилл Предэйторз» объявил об отставке главного тренера Питера Лавиолетта. Клуб покидает и его помощник Кевин Маккарти.

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