Общество
КоммерсантъХарви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Известному голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения — лос-анджелесский офис прокурора обвинил его в сексуальном насилии над двумя женщинам во время «оскаровской» недели в 2013 году.
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Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Общество
Новый налог для туристов ввели в Амстердаме
Пребывание туристов в столице Нидерландов Амстердаме с 2020 года стало им обходиться дороже примерно на €3 за ночь.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН
Соединенные Штаты Америки выдвинули обвинения против России и Китая в блокировании заявления Совбеза ООН о неприкосновенности дипломатических зданий после нападения на американское посольство в Багдаде.
Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Политика
Меркель посетит Россию 11 января
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом по приглашению президента Владимира Путина, сообщается на сайте Кремля.
Хоккей
«Нэшвилл» уволил главного тренера Лавиолетта
«Нэшвилл Предэйторз» объявил об отставке главного тренера Питера Лавиолетта. Клуб покидает и его помощник Кевин Маккарти.
Политика
Генсек ООН обеспокоен выборами главы Нацсобрания Венесуэлы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен событиями вокруг выборов главы Национального собрания Венесуэлы.
Футбол
Лэмпард подтвердил, что Жиру может покинуть «Челси»
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард не исключил, что нападающий Оливье Жиру в ближайшее время может покинуть лондонскую команду.
Кино
Сборы «Звездных войн 9» превысили 900 миллионов долларов
Происшествия
Не менее 30 человек погибли в результате взрыва в Нигерии
По меньшей мере 30 человек погибли в северо-восточном нигерийском штате Борно после взрыва самодельного устройства на мосту, сообщает во вторник, 7 января, Reuters.
Технологии
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
С 14 января Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7, сообщает РИА Новости.
Политика
Захарова высмеяла «ошибку» США с письмом о выводе войск из Ирака
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе американских войск из Ирака.
Авто
Специалисты перечислили ключевые автоновинки 2020 года в России
В заключении стоит сказать пару слов о новинке Opel, которая вернулась в РФ в конце прошлого года.
Политика
Великобритания отказалась от подготовки к «жесткому» Brexit без сделки
Министерство Великобритании по Brexit приостановило работу над чрезвычайным планом действий Yellowhammer, разработанным на случай выхода королевства из состава Евросоюза без сделки, сообщает во вторник, 7 января, Sky News со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжение правительственные документы.
Политика
Сенатор Грэм предостерег Трампа от ударов по культурным объектам Ирана
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил журналистам, что он предостерег президента США Дональда Трампа от нацеливания на иранские культурные объекты, сообщает The Hill.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Происшествия
СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае
В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
Политика
Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий
Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Здоровье
В Госдуме россиян призвали не переедать в новогодние праздники
Менделевич подчеркнул, что, по мнению экспертов, такие перепады не являются полезными для здоровья.
Происшествия
Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ
В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вышла на сцену после четырех операций
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вышла в свет после долгой реабилитации из-за полученной на отдыхе в 2018 году травмы.
Религия
Путин передал собору в Санкт-Петербурге икону
Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге Тихвинскую икону Божией Матери.
Общество
В Россию с Рождеством пришла аномально теплая погода
По оценкам Гидрометцентра, аномально теплая погода в стране продержится до конца первой декады января.
Шоу-бизнес
Дочь Леонида Якубовича снялась голой в ванной
21-летняя дочь Леонида Якубовича, ведущего культового шоу «Поле чудес», Варвара опубликовала откровенный снимок.
Здоровье
Минздрав изучит идею генетического теста для доноров перед ЭКО
Минздрав изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая зачатия больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение).
Здоровье
Что станет с дефицитными лекарствами в 2020 году
На 2020 год прогноз у экспертов достаточно мрачный: обязательная маркировка и перерегистрация цен только отпугнут производителей.